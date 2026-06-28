「大怪獣バトルすぎるだろ！」まだ大会前半なのに…熾烈な“得点王争い”を演じるヤバい面子にネット興奮 「めっちゃハイペース」「それでもメッシかな」【W杯】
現地６月27日、北中米ワールドカップはグループステージ最終日を迎える。Ｊ、Ｋ、Ｌの３グループで第３節が行なわれ、決勝トーナメントに進む32チームがついに出揃う。
目の覚めるようなゴラッソが連日のように飛び出している今大会。まだグループステージの段階だが、４得点以上を挙げている選手はすでに５名もおり、得点ランキングはかなり賑やかになっている。６大会連続出場の39歳リオネル・メッシ（アルゼンチン）は驚異の５得点で単独トップ。初戦のアルジェリア戦でいきなりハットトリックを達成するなど、歴代通算ゴール数でも18得点で新記録を更新中だ。
追随する４得点者にも名手がずらりと並ぶ。前回得点王のキリアン・エムバペ（フランス）は絶好調の印象でメッシをぴったりとマーク。歴代通算でも16得点に伸ばしており、最後までメッシとの争いが白熱しそうだ。ほかにもウスマンヌ・デンベレ（フランス）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）、ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）と主役候補たちがエンジン全開でラッシュを決め込んでいる。
さらに３得点者にはニューヒーローたちが躍動。ブライアン・ブロビー（オランダ）やヨハン・マンザンビ（スイス）、イスマエル・サイバリ（モロッコ）らがブレイクの予感を漂わせ、マツウス・クーニャ（ドイツ）やデニス・ウンダブ（ドイツ）らも持ち前のゴールセンスを発揮している。
グループステージから決勝までたどり着けば、これまでとか１試合多い８試合の長丁場。得点王争いは最終的に何点で終わるのかも興味深いところだ。１大会での過去最多は、1958年スウェーデン大会で得点王のジュスト・フォンテーヌ（フランス）が挙げた13得点。およそ70年間破られていない大記録がついに更新されるか。
現地６月26日終了時点での得点ランキングは以下の通り。
【５得点】
リオネル・メッシ（アルゼンチン）
【４得点】
キリアン・エムバペ（フランス）
ウスマンヌ・デンベレ（フランス）
アーリング・ハーランド（ノルウェー）
ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
【３得点】
ブライアン・ブロビー（オランダ）
ヨアン・マンザンビ（スイス）
イスマエル・サイバリ（モロッコ）
マツウス・クーニャ（ドイツ）
デニス・ウンダブ（ドイツ）
ジョナサン・デイビッド（カナダ）
イライジャ・ジャスト（ニュージーランド）
イスマイラ・サール（セネガル）
【２得点】
上田綺世（日本）
鎌田大地（日本）
ハリー・ケイン（イングランド）
クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）
カイ・ハバーツ（ドイツ）
レアンドロ・トロサール（ベルギー）
コディ・ガクポ（オランダ） ほか14名
早くもスーパースターたちが魅惑の競演を繰り広げる得点ランキングに、日本のファンも興奮気味だ。SNSやネット上では書き込みが続々。「大怪獣バトルすぎるだろ！」「なんちゅう顔ぶれだ」「もう５点、４点ってめっちゃハイペース」「いったい何ゴールで決着するん？」「エムバペとデンベレは同じチームだから不利だろ」「それでもやっぱりメッシなんじゃないの」「エムバペはまじで固め打ちうまいからな」「サレンコ（1994年大会）は１試合５得点で得点王になった」「ケインがぐいぐい来るでしょ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
目の覚めるようなゴラッソが連日のように飛び出している今大会。まだグループステージの段階だが、４得点以上を挙げている選手はすでに５名もおり、得点ランキングはかなり賑やかになっている。６大会連続出場の39歳リオネル・メッシ（アルゼンチン）は驚異の５得点で単独トップ。初戦のアルジェリア戦でいきなりハットトリックを達成するなど、歴代通算ゴール数でも18得点で新記録を更新中だ。
さらに３得点者にはニューヒーローたちが躍動。ブライアン・ブロビー（オランダ）やヨハン・マンザンビ（スイス）、イスマエル・サイバリ（モロッコ）らがブレイクの予感を漂わせ、マツウス・クーニャ（ドイツ）やデニス・ウンダブ（ドイツ）らも持ち前のゴールセンスを発揮している。
グループステージから決勝までたどり着けば、これまでとか１試合多い８試合の長丁場。得点王争いは最終的に何点で終わるのかも興味深いところだ。１大会での過去最多は、1958年スウェーデン大会で得点王のジュスト・フォンテーヌ（フランス）が挙げた13得点。およそ70年間破られていない大記録がついに更新されるか。
現地６月26日終了時点での得点ランキングは以下の通り。
【５得点】
リオネル・メッシ（アルゼンチン）
【４得点】
キリアン・エムバペ（フランス）
ウスマンヌ・デンベレ（フランス）
アーリング・ハーランド（ノルウェー）
ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
【３得点】
ブライアン・ブロビー（オランダ）
ヨアン・マンザンビ（スイス）
イスマエル・サイバリ（モロッコ）
マツウス・クーニャ（ドイツ）
デニス・ウンダブ（ドイツ）
ジョナサン・デイビッド（カナダ）
イライジャ・ジャスト（ニュージーランド）
イスマイラ・サール（セネガル）
【２得点】
上田綺世（日本）
鎌田大地（日本）
ハリー・ケイン（イングランド）
クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）
カイ・ハバーツ（ドイツ）
レアンドロ・トロサール（ベルギー）
コディ・ガクポ（オランダ） ほか14名
早くもスーパースターたちが魅惑の競演を繰り広げる得点ランキングに、日本のファンも興奮気味だ。SNSやネット上では書き込みが続々。「大怪獣バトルすぎるだろ！」「なんちゅう顔ぶれだ」「もう５点、４点ってめっちゃハイペース」「いったい何ゴールで決着するん？」「エムバペとデンベレは同じチームだから不利だろ」「それでもやっぱりメッシなんじゃないの」「エムバペはまじで固め打ちうまいからな」「サレンコ（1994年大会）は１試合５得点で得点王になった」「ケインがぐいぐい来るでしょ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神