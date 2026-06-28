「日韓の格差は広がるばかりだ」韓国メディア、日本代表が成し遂げた“３つのワールドカップ新記録”に仰天！「まったく信じられない」【W杯】
現地６月27日、北中米ワールドカップはいよいよグループステージの最終日を迎え、Ｊ、Ｋ、Ｌの３グループで第３節が実施される。現時点でラウンド32にはすでに28チームが名乗りを上げており、残る４枠を巡って熾烈なラストバトルが繰り広げられる。
オランダ、スウェーデン、チュニジアと同居した過酷なグループＦを２位で通過した日本代表は、決勝トーナメント１回戦でも強敵と対峙する。王国ブラジルだ。優勝を目標に掲げる以上、避けられないサッカー大国との一戦。日本時間の火曜日AM２時にキックオフされるビッグカードに、ふたたび日本列島は熱狂に包まれるだろう。
そんななか、韓国全国紙『スポーツ朝鮮』は日本代表が今大会で成し遂げた３つのワールドカップ新記録に注目した。「まったく信じられない！ 日本と韓国の格差は広がるばかりだ。ショッキングな日本がアジア勢のワールドカップ全記録を更新している」と題した記事を掲載している。
まず日本は今大会で、通算５回目の決勝トーナメント進出を果たした。韓国は通算３回で、今大会のグループＡ３位でもしベスト32に進んでも４回目と及ばない。さらに日本は第２戦のチュニジア戦で４−０の快勝を飾ったが、４得点と４点差勝ちもアジア勢のワールドカップ新記録。同紙は「この試合はワールドカップ通算1000試合目という節目でもあり、日本は歴史的な一戦で新たなアジア記録を書き換えたのだ」と伝えている。
そしてもうひとつは、長友佑都が打ち立てた金字塔だ。第３戦のスウェーデン戦で途中出場を飾り、５大会連続出場を果たした。『スポーツ朝鮮』紙は「長友は日本人最多、そしてアジア最多となるワールドカップ出場記録を樹立した。これまでは韓国代表の洪明甫監督とアジア最多記録（４大会）を共有していたが、ついに新記録を樹立したのである」と感服した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
オランダ、スウェーデン、チュニジアと同居した過酷なグループＦを２位で通過した日本代表は、決勝トーナメント１回戦でも強敵と対峙する。王国ブラジルだ。優勝を目標に掲げる以上、避けられないサッカー大国との一戦。日本時間の火曜日AM２時にキックオフされるビッグカードに、ふたたび日本列島は熱狂に包まれるだろう。
まず日本は今大会で、通算５回目の決勝トーナメント進出を果たした。韓国は通算３回で、今大会のグループＡ３位でもしベスト32に進んでも４回目と及ばない。さらに日本は第２戦のチュニジア戦で４−０の快勝を飾ったが、４得点と４点差勝ちもアジア勢のワールドカップ新記録。同紙は「この試合はワールドカップ通算1000試合目という節目でもあり、日本は歴史的な一戦で新たなアジア記録を書き換えたのだ」と伝えている。
そしてもうひとつは、長友佑都が打ち立てた金字塔だ。第３戦のスウェーデン戦で途中出場を飾り、５大会連続出場を果たした。『スポーツ朝鮮』紙は「長友は日本人最多、そしてアジア最多となるワールドカップ出場記録を樹立した。これまでは韓国代表の洪明甫監督とアジア最多記録（４大会）を共有していたが、ついに新記録を樹立したのである」と感服した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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