スウェーデン戦で”違和感”板倉滉の状態は？ 本人が明かした負傷箇所とブラジル戦出場への見通し【W杯】
2026年６月27日（日本時間28日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が、29日のブラジル戦に向けて全体練習を行なった。
この日は、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英に加え、スウェーデン戦で脚に違和感を覚えた板倉滉も別メニューで調整。状態が心配されるなか、トレーニング後に囲み取材に応じた板倉は、「全然できると思いましたが、中３日というところで。明日しっかりと調整できればということで、今日は別メニューになりました」と説明した。
続けて、「ハムストリングです」と負傷箇所を明かした板倉は、「全然思ったより悪くないし、試合後も悪化してることもないので状態は大丈夫」と強調した。この言葉を信じるなら、ブラジル戦出場への見通しは立っていることになる。
ブラジルとの決勝トーナメント１回戦は、120分、さらにはPK戦までも想定されるタフな一戦となる。日本守備陣のリーダー格のひとりである板倉が万全の状態でピッチに立てるかも、ブラジル撃破へ向けた大きなポイントとなりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
この日は、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英に加え、スウェーデン戦で脚に違和感を覚えた板倉滉も別メニューで調整。状態が心配されるなか、トレーニング後に囲み取材に応じた板倉は、「全然できると思いましたが、中３日というところで。明日しっかりと調整できればということで、今日は別メニューになりました」と説明した。
続けて、「ハムストリングです」と負傷箇所を明かした板倉は、「全然思ったより悪くないし、試合後も悪化してることもないので状態は大丈夫」と強調した。この言葉を信じるなら、ブラジル戦出場への見通しは立っていることになる。
ブラジルとの決勝トーナメント１回戦は、120分、さらにはPK戦までも想定されるタフな一戦となる。日本守備陣のリーダー格のひとりである板倉が万全の状態でピッチに立てるかも、ブラジル撃破へ向けた大きなポイントとなりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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