ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は最終日。12Rで優勝戦が行われる。

進入の鍵を握ると思われた6号艇の海野が、あっさり枠なり位置を明言。これで吉田拡の不安材料は1つ減った。インから快ショットを放ち、14年7月のオーシャンC（まるがめ）以来、2度目のSG制覇へと突き進む。馬場は狙い澄ました差しで肉薄へ。遠藤がインライン分断に出るか。仕上がりで引けを取らない塩田が最内をすくって接近。無印となったが、桐生、海野の外枠両者も展開一つで浮上のチャンスはある。

＜1＞吉田拡郎 石野君と足合わせして一緒くらい。毎日、出足ですごく負けていたのが一緒くらいに。めちゃくちゃチャンスなので、ぜひ勝ちたい。

＜2＞馬場貴也 バランスが取れて出足がしっかりしています。前を向いてから進んでくれています。

＜3＞遠藤エミ 伸びはそこまでいいという感じはしないけど、出足はいいと思う。乗り心地は外していたので、しっかり合わせたい。枠は主張したい。

＜4＞塩田北斗 中の上で足はいいんですけど。外から展開を突くには、もうひと工夫いるかなと思います。

＜5＞桐生順平 出足は一人で乗っている分には悪くないけど、いい人と比べると、もうひとつ。

＜6＞海野康志郎 ほぼほぼ伸び型にして6コースから行こうと思う。足は今節で一番良かった。スタートの目標は、コンマ10の全速。