テレビ朝日「こじ研」「ニカゲーム」「スポンジ・シノ」のイベントが同局夏の恒例大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」で行われる。いずれも会場は東京・EXシアター六本木となる。

「こじ研」は、27日に放送されたばかり「Aぇ！group」小島健の初冠バラエティー。同番組では、25日に誕生日を迎えたばかりの小島が「自分は本当に天才なのか」と自問自答。自らが掲げた「27歳の今やらなければならないこと」に次々と挑戦しながら、自分自身を研究。予測不能な“こじけんワールド”を展開した。そんな小島の天才的な発想力が、今度は「EXシアター六本木」でさく裂する。来月24、25日に全4公演が行われ、25日の最終公演はTELASAで独占生配信される。

「ニカゲーム」（水曜深夜1・55）は「Kis−My−Ft2」二階堂高嗣、「令和ロマン」松井ケムリ、「timelesz」猪俣周杜が多種多様な“教育デスゲーム”に挑戦する人気バラエティー番組。8月7〜9日に全6公演を行う。これまで放送してきた40種類以上のゲームの中から厳選された、イベント特別仕様に進化した人気ゲームに来場者全員で挑戦する。

timelesz篠塚大輝の初冠バラエティー「スポンジ・シノ」は来月27、28日に全4公演を行う。ダンスや歌が未経験にもかかわらず、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるために、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していく番組。初イベントでは、篠塚が“世をざわつかせた吸収力”をフル稼働させる。

「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」は、7月18日〜8月23日に、六本木エリア＆今年開業した東京・有明の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」で2拠点開催される。