サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ、K、L組最終節が27日（日本時間28日）に行われる。A組3位で終えた韓国は決勝トーナメント（T）進出へ崖っぷちに追い込まれているが、英データ分析会社によると、もはや絶望的ともいえる状況に陥っていた。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

A組3位の韓国は勝ち点3、得失点差-1、総得点2。3位グループの中で突破ギリギリの8番手（日程終了9組の3位チームの中では7番手）で、27日（同28日）を迎えた。

英データ分析会社「オプタ・アナリスト」はI組までが終了した日本時間27日にXを更新。同社のスーパーコンピューターが算出したデータによると、韓国の突破確率は31.51%。一見するとそこまで悪い数字ではないが、ライバルと比較するといかに窮地かが浮かび上がる。

L組のクロアチアは85.89%と当確ラインにおり、K組のコンゴが41.41%、J組のアルジェリアが68.28%。ライバルの中で韓国は最低の数字で、もはや決勝T進出は絶望的といっていい状況だ。

L組が日本時間28日午前6時開始。K組は午前8時30分、J組は午前11時にキックオフ。決勝Tを戦う32チームが出揃うのは、午後1時頃とみられる。



（THE ANSWER編集部）