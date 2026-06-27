6月に入り、梅雨の雨汚れや泥はねが気になる季節になってきた。

さらに梅雨が明ければ、夏休みのドライブや帰省、レジャーなどでクルマを使う機会も増えてくる。

洗車後のボディをきれいに仕上げたいなら、カーシャンプーだけでなく、カーワックスによるツヤ出しや保護も意識したい。

細かなキズを目立ちにくくするタイプ、深いツヤを出せるタイプ、作業しやすいクリームタイプなど、ワックスにもさまざまな種類がある。

今回紹介するのは、2026年4月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れていたカーワックスTOP10。

4月は花粉や黄砂汚れのケア、ゴールデンウィーク前の洗車需要が反映されやすく、6月以降の梅雨明け前のボディケアにも参考にしやすい実売データといえる。

※本記事は2026年4月の販売データをもとに、2026年6月に作成している。

※同一製品は表記を統一して掲載している。

売れ筋 カーワックス ランキング 1位

オートバックス 1位 リンレイ キズ消しWAX・黒艶 W-9

黒系ボディの細かなキズを目立ちにくくしながら、深みのあるツヤを与えられるカーワックス。

拭き取り不要で作業しやすく、濃色車を短時間できれいに仕上げたいユーザーに向いている。

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イエローハット 1位 リンレイ キズ消しWAX・黒艶 W-9

イエローハットでも1位に入った、黒系ボディ向けの人気ワックス。

洗車キズや細かな擦りキズが気になりやすい濃色車で、ツヤとキズ消し効果を手軽に両立したい人に選びやすい。

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売れ筋 カーワックス ランキング 2位

オートバックス 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

チューブタイプで取り出しやすく、塗り込みやすいクリームワックス。

天然カルナバ蝋配合による深みのあるツヤと、軽い水アカ・小キズのケアを両立したいユーザーに向いている。

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イエローハット 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

イエローハットでも2位に入った、扱いやすさが魅力のクリームタイプ。

缶タイプのワックスに比べて使い始めやすく、ワックス初心者や手軽にツヤを出したいユーザーにも選びやすい。

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売れ筋 カーワックス ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ キズ消しWAX・白艶 W-7

白系ボディの細かなキズやくすみを目立ちにくくし、明るいツヤ感を引き出せるカーワックス。

ホワイトやパールホワイト系の車を、短時間で清潔感のある印象に仕上げたい人に向いている。

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イエローハット 3位 シュアラスター インパクト Jr. S-07

天然カルナバ蝋を配合した、シュアラスターの定番固形ワックス。

しっとりとした自然なツヤを求めるユーザーや、昔ながらのワックスらしい仕上がりを楽しみたい人に向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター マンハッタンゴールド Jr. M-03

5位：シュアラスター インパクト Jr. S-07

6位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

7位：ウイルソン 鏡面ワックス 半練り ダーク&メタリック

8位：リンレイ ジャパンワックス A-64

9位：ソフト99 半練りワックス 小 W-19 280g

10位：リンレイ キズ消しWAX・銀艶

イエローハット 4位～10位

4位：ソフト99 半練りワックス 小 W-19 280g

5位：リンレイ キズ消しWAX・白艶 W-7

6位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

7位：シュアラスター マンハッタンゴールド Jr. M-03

8位：ソフト99 光鏡面WAX ダーク&ブラック W-197

9位：リンレイ ジャパンワックス A-64

10位：リンレイ コンパウンドWAX A-95 ダーク&メタリック

まとめ

2026年4月のカーワックスランキングでは、オートバックス、イエローハットともにリンレイ キズ消しWAX・黒艶 W-9が1位となった。

濃色車は細かなキズや拭き跡が目立ちやすいため、キズ消しとツヤ出しを同時に行えるワックスが強く選ばれていることが分かる。

また、シュアラスター ゼロクリーム S-153も両店舗で2位に入り、作業のしやすいクリームタイプへの支持も高い。

一方で、シュアラスター インパクト Jr.やマンハッタンゴールド Jr.のような定番固形ワックスも上位に入っており、仕上がりのツヤを重視するユーザーも多い印象だ。

梅雨明け前後は、雨汚れを落としたあとにボディをきれいに整えておきたいタイミング。

売れ筋上位のカーワックスを参考に、ボディカラー、作業のしやすさ、キズ消し効果、ツヤの好みに合わせて選びたい。