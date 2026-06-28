保育士の声を採用に活かす！ パーソナルエージェント「保育士のミカタ」

記事ポイント 保育士のミカタ無料法人登録445施設に拡大保育士のミカタ、口コミで採用広報支援直接求人相談サービスで保育士と事業者が相談 保育士のミカタ無料法人登録445施設に拡大保育士のミカタ、口コミで採用広報支援直接求人相談サービスで保育士と事業者が相談

パーソナルエージェントが運営する「保育士のミカタ」は、保育施設を運営する企業・法人向けの口コミ分析サービスの無料法人登録数が445施設となり、400施設を突破しました。

あわせて、保育士と保育事業者が人材紹介会社を介さず直接、求人について相談しあえる「直接求人相談サービス」も展開しています。

パーソナルエージェント「保育士のミカタ」

無料法人登録数：2026年6月1日時点で445施設提供開始：5ヵ月対象：保育施設を運営する企業・法人無料法人登録：費用0円・期限なし対象職種：保育士/幼稚園教諭/保育学生/栄養士/看護師/調理師

「保育士のミカタ」は、保育士および幼稚園教諭等による保育施設の職場口コミサイトです。

保育法人向けサービスでは、無料の口コミ分析を入口に、自園の状況に応じて職場状況の整理、改善、直接つながる採用を段階的に進められます。

保育士の声を職場づくりに活かす口コミ分析

職場の口コミには、保育士が日々感じている働きやすさ、人間関係、業務負荷などの声が含まれます。

無料の法人登録では、運営施設に投稿された口コミの分析、口コミ投稿の通知、一部口コミの閲覧を費用0円で利用できます。

口コミカテゴリーごとに保育業界全体の評価点数の平均値と比較でき、自園の弱みや求職者に伝えるべき強みを数値と視覚的な表示で把握できます。

口コミ投稿者の匿名性は厳守され、個人特定につながる情報は一切開示されません。

見えた課題を職場改善と採用広報へつなげる仕組み

把握した内容は、職場改善と採用広報の両面に活かせます。

口コミサイト上の自園の施設ページでは、職場環境づくりのための取り組み内容を発信したり、良い口コミを目立たせたりできます。

強みは採用広報で伝え、課題は改善につなげ、関心を持った保育士と直接つながる流れをつくれます。

保育士と保育事業者が直接求人を相談できるサービス

「保育士のミカタ」は、保育士と保育事業者を直接つなぐ「直接求人相談サービス」を2025年より提供しています。

口コミで職場理解を深めた保育士が、人材紹介会社を介さず、関心を持った園へ直接、求人について相談・問い合わせできる仕組みです。

現在は、一定の規模以上を運営する保育事業者のうち、採用部門や採用担当者を置き、保育士等からの直接相談にスムーズに対応できる体制が整った事業者から取り組みを始めています。

転職・就職ニーズを持つ保育士の約半数である51％が、人材紹介会社を通さず、直接保育園へ求人問い合わせをしたいと回答しています。

採用計画や予算に合わせて利用できる成果報酬型

採用コストを大幅に削減：保育事業者がすべて自社で対応できる場合は数千円の成果報酬で利用可能コールセンター対応サポート：別途オプション料金で利用可能費用感：オプション利用時でも人材紹介会社を通じた採用と比べて約4分の1〜3分の1月間の上限件数：調整可能送客対象：電話カウンセリングで意思が確認された保育士

保育士自身が口コミで理解したうえで相談先を選ぶため、希望に沿った人材とつながりやすくなります。

成果報酬型で月間の上限件数も調整できるため、自社の採用計画や予算に合わせて運用できます。

無料法人登録から状況に合わせて深められる利用方法

無料法人登録：費用0円・期限なし利用開始：自園の現状把握から開始登録後の案内：有料の口コミ分析、施設ページでの発信、直接求人相談サービス

無料の口コミ分析からはじめ、職場状況の整理、改善、直接つながる採用まで、自園の状況に合わせて進められます。

より詳しい有料の口コミ分析や、施設ページでの発信も、登録後に案内される内容です。

口コミに表れる職場の声を起点に、園ごとの強みや課題を採用広報と職場づくりの両方へつなげられる仕組みです。

保育士が職場理解を深めてから直接相談へ進めるため、事業者側も採用計画や対応体制に合わせて接点を設計しやすくなります。

パーソナルエージェント「保育士のミカタ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「保育士のミカタ」の無料法人登録数は何施設ですか？

A. 2026年6月1日時点で445施設です。

保育施設を運営する企業・法人向けの口コミ分析サービスの無料法人登録数が400施設を突破しました。

Q. 無料法人登録では何が利用できますか？

A. 運営施設に投稿された口コミの分析、口コミ投稿の通知、一部口コミの閲覧を費用0円で利用できます。

費用0円・期限なしで利用できます。

Q. 「直接求人相談サービス」はどのような仕組みですか？

A. 口コミで職場理解を深めた保育士が、人材紹介会社を介さず、関心を持った園へ直接、求人について相談・問い合わせできる仕組みです。

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