市原市の相続人調査業務をデジタル化！ ビービーシー「2in1Win所有者調査管理システム」

記事ポイント ビービーシー2in1Win導入事例がジチタイワークス掲載市原市固定資産税課、時間外勤務500時間から60時間へ削減新機能「戸籍OCR」で相関図作成・入力負担を軽減 ビービーシー2in1Win導入事例がジチタイワークス掲載市原市固定資産税課、時間外勤務500時間から60時間へ削減新機能「戸籍OCR」で相関図作成・入力負担を軽減

ビービーシーが提供する「2in1Win所有者調査管理システム」の導入事例が、行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44および同WEBサイトに掲載されました。

千葉県市原市固定資産税課の相続人調査業務における、デジタル化と部署間連携の取り組みが紹介されています。

所有者不明土地や空き家問題を背景に、戸籍から相続人を特定する業務の効率化に役立つシステムです。

ビービーシー「2in1Win所有者調査管理システム」

製品名：2in1Win 所有者調査管理システム提供開始：2022年導入自治体：2026年6月現在、全国90を超える自治体スタンドアロン版：年額198,000円ネットワーク版：年額299,000円追加クライアントライセンス：年額98,000円／1ライセンス料金：税抜、2027年3月31日までのキャンペーン価格年間利用料：サポート付き

「2in1Win所有者調査管理システム」は、相続人調査に関する情報と業務を一元管理するシステムです。

紙で分散管理していた書類や案件情報をシステム上で扱い、案件の進捗状況の可視化や相関図作成の効率化につなげます。

掲載記事では、市原市固定資産税課職員1人当たりの年間時間外勤務が、2021年度の約500時間から2024年度には約60時間まで、約88％削減された取り組みが紹介されています。

空き家対策や地籍調査を担当する部署との情報共有により、庁内での重複調査の防止にもつながっています。

分散した案件情報を一元管理

書庫や担当者のデスクに分散していた案件情報、書類の送付状況、問い合わせ対応の履歴などをシステム上で一元管理できます。

案件の進捗や対応履歴を組織内で共有できるため、担当者が不在の場合でも状況を把握しやすい体制です。

市民からの問い合わせにも円滑に対応でき、担当者個人の経験や記憶に頼らない継続性のある業務体制の構築につながります。

相関図を自動作成して相続人調査を効率化

相続人調査では、複数の戸籍を読み解いて親族関係を整理し、複雑な相関図を作成する必要があります。

従来は手書きやExcelで作成していた相関図を、登録した情報をもとにシステムが自動で作成できます。

修正が生じた場合も登録情報を反映できるため、相関図の作成・更新にかかる時間と負担の軽減につながります。

戸籍請求書をはじめとする各種文書もシステムから作成・発行でき、転記や繰り返し入力を減らせる仕組みです。

部署間の調査情報共有で二重調査を防止

固定資産税、空き家対策、地籍調査など、自治体内の複数の部署が同じ所有者や相続人について調査することがあります。

部署ごとに情報を管理していると、すでに他部署で調査した内容を別の部署が一から調べ直すケースもあります。

本システムでは、利用者ごとに閲覧できる情報を適切に設定した上で、必要な調査結果を部署間で共有できます。

庁内で一度調べた情報を有効活用することで、二重調査を防ぎ、職員の負担軽減と業務の効率化につなげます。

戸籍OCRから相関図作成まで支援

新機能：戸籍OCR導入時期：2026年2月提供形態：標準機能対応文字：行政事務標準文字(DWPI明朝)

「戸籍OCR」は、紙媒体で取得した戸籍の内容を読み取り、データ化する機能です。

手入力にかかる作業時間を削減するとともに、入力ミスの抑止につなげます。

基幹システム標準化後の他システムで作成されたデータも、文字化けすることなく本システムへ取り込み、印刷できます。

『ジチタイワークス』で紹介された市原市の取り組み

掲載媒体：行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44発行時期：2026年6月掲載記事：「相続人調査の情報をまとめ、部署間の連携をスムーズに。」発行部数：約12万部発行頻度：年6〜7回発行／無料配布対象：全国1,788の自治体における全課および議会事務局、一部の省庁

『ジチタイワークス』は、全国の自治体職員を対象に、部門を横断して広く読まれている行政マガジンです。

掲載記事では、千葉県市原市固定資産税課における相続人調査業務のデジタル化と部署間連携が取り上げられています。

紙やExcelによる情報の分散、担当者への業務の集中、部署間での重複調査といった課題に対し、システムによる一元管理が紹介されています。

相続人調査に必要な案件情報、相関図、文書作成、部署間共有をひとつのシステムで扱えるため、自治体の複雑な調査業務を整理しやすくなります。

戸籍OCRにより、紙媒体の戸籍を使う作業でも入力や更新の負担を減らせます。

ビービーシー「2in1Win所有者調査管理システム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「2in1Win所有者調査管理システム」はどのような業務に使うシステムですか？

A. 相続人調査に関する情報と業務を一元管理するシステムです。

案件情報、書類の送付状況、問い合わせ対応の履歴、相関図作成、各種文書の作成・発行などを扱えます。

Q. 市原市の導入事例ではどのような効果が紹介されていますか？

A. 固定資産税課職員1人当たりの年間時間外勤務が、2021年度の約500時間から2024年度には約60時間まで、約88％削減された取り組みが紹介されています。

Q. 新機能「戸籍OCR」は何ができますか？

A. 紙媒体で取得した戸籍の内容を読み取り、データ化できます。

手入力にかかる作業時間を減らし、入力ミスの抑止につなげる標準機能として、2026年2月に加わりました。

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