白石麻衣さん就任で反響広がる！ ピクセラ「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」

記事ポイント ピクセラRe・De理美容家電2製品が一時品薄白石麻衣さん起用とテレビCMでRe・De関心急増Re・De追加生産強化、再入荷は販売店等で案内 ピクセラRe・De理美容家電2製品が一時品薄白石麻衣さん起用とテレビCMでRe・De関心急増Re・De追加生産強化、再入荷は販売店等で案内

ピクセラが展開するウェルネスブランドRe・Deの理美容家電シリーズ「Re・De Hairdry+」および「Re・De Hair Straight」は、一部販売チャネルで一時的な品薄および欠品が発生している状況です。

テレビCM放映とブランドミューズ・白石麻衣さんの起用を契機に、想定を上回る注文が寄せられています。

現在、追加生産および出荷体制の調整を進めています。

ピクセラ「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」

ブランド：Re・De対象製品：Re・De Hairdry+対象製品：Re・De Hair Straight状況：一部販売チャネルで一時的な品薄および欠品再入荷時期：各販売店および公式オンラインストア等を通じて順次案内

Re・Deは、心地をリデザインするウェルネスブランドとして、毎日の暮らしの中にある整える時間を、より美しく、より心地よい体験へと変える製品づくりを行っています。

理美容家電シリーズへの関心はテレビCM放映後に急激に高まり、指先から日常の心地よさを生み出す両製品に、想定を遥かに上回る反響が寄せられています。

ブランドミューズには白石麻衣さんを迎え、新ブランドCM「まいにち、マイ Re・De。」の放映が始まっています。

軽量設計とパワフルな風を両立した「Re・De Hairdry+」

製品名：Re・De Hairdry+種類：ドライヤー設計：リンゴ1個分ほどの軽量設計

毎日のヘアドライをより快適にする製品として、扱いやすさとデザイン性を兼ね備えています。

髪を乾かす時間を、日常のヘアケア時間として心地よく整えます。

上質なデザインを追求した「Re・De Hair Straight」

製品名：Re・De Hair Straight種類：ストレートアイロン

「Re・De Hair Straight」は、髪を美しく整えるための使いやすさと、Re・Deらしい上質なデザインを追求したストレートアイロンです。

毎日のスタイリング時間に、機能性と心地よさをもたらします。

髪を整える時間を、単なる機能家電の使用ではなく、美しく心地よい体験へと変えるデバイスです。

品薄状態への対応と供給再開

ピクセラでは、現在の品薄・欠品状況を速やかに解消するため、追加生産および出荷体制の強化が進められています。

今後も市場の需要動向を見極めながら、安定した供給体制の構築に取り組むとしています。

再入荷時期は、各販売店および公式オンラインストア等を通じて順次案内されます。

暮らしの心地を整えるRe・De

Re・Deは、2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を展開してきたブランドです。

2022年12月にブランドコンセプトを刷新し、現在は調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで幅広い製品を展開しています。

モノやコトのあり方を捉え直すリデザインをテーマに、ユーザーのあらゆる心地にフォーカスした製品開発を行っています。

毎日のヘアドライやスタイリングを、軽さや扱いやすさ、上質なデザインから選べる理美容家電として取り入れられます。

調理家電から理美容・ウェルネス領域へ広がるRe・Deの流れの中で、髪を整える時間にも暮らしの心地を重ねたシリーズです。

ピクセラ「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」はどのような状況ですか？

A. テレビCM放映およびブランドミューズ・白石麻衣さんの起用を契機に想定を上回る注文があり、一部販売チャネルで一時的な品薄および欠品が発生しています。

Q. 再入荷時期はどこで案内されますか？

A. 再入荷時期は、各販売店および公式オンラインストア等を通じて順次案内されます。

現在は追加生産および出荷体制の調整が進められています。

Q. 「Re・De Hairdry+」はどのような製品ですか？

A. 「Re・De Hairdry+」は、リンゴ1個分ほどの軽量設計とパワフルな風を両立し、毎日のヘアドライをより快適にするドライヤーです。

Q. 「Re・De Hair Straight」はどのような製品ですか？

A. 「Re・De Hair Straight」は、髪を美しく整えるための使いやすさと、Re・Deらしい上質なデザインを追求したストレートアイロンです。

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