出汁とかつおを籠で味わう初夏の一膳！ 清修庵「かつおの籠盛り膳」

記事ポイント 清修庵の初夏限定「かつおの籠盛り膳」なめこおろしそば・おばんざい3種入りイオンモール大日店など清修庵12店舗で販売 清修庵の初夏限定「かつおの籠盛り膳」なめこおろしそば・おばんざい3種入りイオンモール大日店など清修庵12店舗で販売

清修庵が、創業以来受け継いできた出汁と旬の食材を楽しめる季節限定メニュー「かつおの籠盛り膳」を販売しています。

毎年好評の本商品は、要望を受けて販売期間の延長が決定しました。

静岡県産かつおのたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種などを籠に盛り込んだ、京都らしい旬の一膳です。

清修庵「かつおの籠盛り膳」

商品名：旬の味覚 かつおの籠盛り膳価格：1,680円(税込1,848円)内容：静岡県産かつおのたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味(マンゴー)販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール伊丹昆陽店、イオンモール草津店、イオンモール和歌山店、アリオ八尾店、フォレオ大津一里山店、イオンタウン四日市泊店販売店舗数：計12店舗

「かつおの籠盛り膳」は、旬を迎えるかつおを中心に、少しずつ様々な味を楽しめるよう構成された季節限定メニューです。

籠の中には、静岡県で水揚げされた新鮮なかつおを使ったたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味が並びます。

食材だけでなく、器、彩り、盛り付け、食感を通じて季節を感じられるよう作られている一膳です。

家族や友人との食事はもちろん、一人でもゆっくりと季節を味わえる内容になっています。

静岡県産かつおを中心にした籠盛り

静岡県産かつおのたたきは、初夏限定メニューの中心となる一品です。

旬の味覚を少しずつ味わえるよう、籠の中に複数の料理が盛り込まれています。

なめこおろしそばは、出汁を大切にしてきた清修庵のそば・うどん専門店らしさが伝わる組み合わせです。

おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物が加わり、食事の流れの中で異なる味と食感を楽しめます。

甘味にはマンゴーが入り、かつおやそばを味わった後まで初夏らしい彩りが続きます。

創業以来受け継がれる出汁

清修庵の料理の原点は出汁です。

本鰹節、うるめ節、鯖節を独自に配合し、創業以来受け継がれてきた製法で毎日出汁を仕込んでいます。

京都・音羽山の名水を活かしながら仕込まれる出汁が、かつおやそばを組み合わせた一膳を支えています。

創業75年にわたり続けてきた出汁づくりは、今回の季節限定メニューでも大切な軸になっています。

京都の食文化において欠かせない出汁と、初夏の旬食材を一度に味わえるよう開発されたメニューです。

国産素材と季節感を大切にした料理

清修庵では、国産そば粉、国産小麦、国産大豆など、素材選びにもこだわっています。

そば、うどん、豆富に関わる素材まで大切にしながら、商品づくりを続けています。

清修庵が大切にしているのは、季節を味わう楽しさです。

それぞれの時期においしい食材を、器、彩り、盛り付け、食感とあわせて料理に取り入れています。

「かつおの籠盛り膳」も、旬を迎えるかつおを中心に、複数の味を少しずつ楽しめる構成です。

京都嵐山ブランドを軸にした店舗づくりの中で、四季を感じる料理として販売されています。

計12店舗で味わえる季節限定メニュー

イオンモール大和郡山店イオンモール高の原店イオンモール久御山店イオンモール北大路店イオンモール大日店イオンモール四條畷店イオンモール伊丹昆陽店イオンモール草津店イオンモール和歌山店アリオ八尾店フォレオ大津一里山店イオンタウン四日市泊店

「かつおの籠盛り膳」は、清修庵の計12店舗で販売されています。

京都、奈良、大阪、兵庫、滋賀、和歌山、三重の店舗で、出汁と旬の食材を組み合わせた初夏限定メニューを味わえます。

毎年好評の本商品は、要望を受けて販売期間の延長が決定しているメニューです。

かつおを主役に、そばや豆富、ご飯ものまで少しずつ並ぶため、ひとつの膳の中で初夏の食事を組み立てる楽しさがあります。

創業以来の出汁づくりを土台に、旬の魚や国産素材を合わせた構成が、清修庵らしい季節メニューとしてまとまっています。

清修庵「かつおの籠盛り膳」の紹介でした。

よくある質問

Q. 清修庵「かつおの籠盛り膳」はどのようなメニューですか？

A. 創業以来受け継がれてきた出汁と、旬を迎える静岡県産かつおを中心にした季節限定メニューです。

なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富なども入ります。

Q. 清修庵「かつおの籠盛り膳」の価格はいくらですか？

A. 価格は1,680円(税込1,848円)です。

内容は静岡県産かつおのたたき、なめこおろしそば、おばんざい3種、冷製おぼろ豆富、かやくご飯、香の物、甘味(マンゴー)です。

Q. 清修庵「かつおの籠盛り膳」はどこで販売されていますか？

A. イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店など、清修庵の計12店舗で販売されています。

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