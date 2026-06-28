『ニカゲーム』『スポンジ・シノ』『こじ研』が六本木に集結 世界観生かしたステージ披露
夏の恒例大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』（7月18日〜8月23日開催）の「EXシアター六本木」公演で、人気バラエティー3番組のイベントが行われることが発表された。Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、timeleszの猪俣周杜、篠塚大輝、Aぇ! groupの小島健らが出演し、それぞれ番組の世界観を生かしたステージを展開する。
【画像】「EXシアター六本木」公演は人気3番組のイベントをお届け
二階堂と猪俣は『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：55）のイベントに登場する。8月7日から9日まで全6公演を開催。2人は令和ロマン・松井ケムリとともに全公演に出演する。これまで放送された40種類以上のゲームの中から厳選した企画が特別仕様に進化し、来場者全員が“ニカゲーマー”となって挑戦できる。8日公演には真空ジェシカ・ガクがゲスト出演する。果たして、二階堂と猪俣の思考を最も読み取り、ゲームを勝ち抜くのは誰なのか。
篠塚は、自身初の冠バラエティー『スポンジ・シノ』に参加する。7月27日、28日に全4公演を実施。今年1月に月替わりのチャレンジ枠『バラバラマンスリー』でスタートし、6月には第2弾も放送された同番組初のイベントとなる。歌やダンス未経験からtimeleszとしてデビューをつかんだ篠塚が、《世をざわつかせた吸収力》をフル稼働させる。
小島の初冠バラエティー『こじ研』は、7月24日、25日に全4公演を開催。独特な感性で異彩を放ち“天才”とも称される小島が、自らを研究する番組の世界観そのままに、予測不能な《こじけんワールド》をさく裂する。24日公演にはトンツカタン森本、25日公演には真空ジェシカ・ガクが出演する。
【画像】「EXシアター六本木」公演は人気3番組のイベントをお届け
二階堂と猪俣は『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：55）のイベントに登場する。8月7日から9日まで全6公演を開催。2人は令和ロマン・松井ケムリとともに全公演に出演する。これまで放送された40種類以上のゲームの中から厳選した企画が特別仕様に進化し、来場者全員が“ニカゲーマー”となって挑戦できる。8日公演には真空ジェシカ・ガクがゲスト出演する。果たして、二階堂と猪俣の思考を最も読み取り、ゲームを勝ち抜くのは誰なのか。
小島の初冠バラエティー『こじ研』は、7月24日、25日に全4公演を開催。独特な感性で異彩を放ち“天才”とも称される小島が、自らを研究する番組の世界観そのままに、予測不能な《こじけんワールド》をさく裂する。24日公演にはトンツカタン森本、25日公演には真空ジェシカ・ガクが出演する。