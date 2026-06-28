FIFAワールドカップ（W杯）で1次リーグF組を2位通過した日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習を行った。FW塩貝健人（21＝ヴォルフスブルク）はゲーム形式の練習で強烈な右足シュートを決めるなど軽快な動きを披露。29日（同30日）の決勝トーナメント1回戦ブラジル戦（ヒューストン）へ、好調ぶりを印象づけた。

前日26日（同27日）の練習後には報道陣からブラジルの印象を問われ「昔は強かったけれど、今はどうなんすか？フランスだけ強いというイメージ。あとアルゼンチン。ブラジルは最近あんまり聞かない」と率直に語った。さらにFWネイマール（34＝サントス）が過去の日本戦で国際Aマッチ9得点を量産していることに関する質問を受け「昔のネイマールじゃないですか。今は大丈夫だと思います。（日本の）センターバック陣も良い選手がそろっているんで、大丈夫です」と応じた。

ネイマールが日本戦で得点を量産したのは両国に明確な実力差があった過去の話というニュアンスだったが、この発言が“ネイマールは過去の人”のような形となり拡散。日本サポーターを中心に21歳の強気な発言を頼もしいと評価する声がある一方、一部でブラジルの至宝への敬意を欠く発言と捉えられて炎上した。SNS上では塩貝への誹謗（ひぼう）中傷ともとれるポルトガル語のコメントも散見される。

意図とは違う形となった発言が注目を浴びる結果となったが、塩貝は目の前の戦いに集中している。自身の発言が炎上した程度では動じない強靱（きょうじん）なメンタルは、まさにストライカー気質。国際Aマッチわずか12分の出場でW杯メンバー入りを果たした新星はブラジル戦でも何かやってくれそうな気配を漂わせている。