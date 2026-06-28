◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

過去4度の進出で一度も勝ったことのがない決勝トーナメント。10年はパラグアイ、22年はクロアチアにPK戦の末に屈している。目標の優勝までは5試合。森保監督は「優勝を目標にする中で2つ、3つはPK戦で勝つくらいの準備をしないといけない」と語っている。事前合宿中のU―19日本代表との練習試合（35分×4本）では2、4本目後にPK戦を実施。鈴木彩、早川、大迫のGK陣は一丸で対策を進めている。

早川は「対戦相手のPKの分析はしているので、ブラジルのデータも入っている」と明かした。Jリーグが百年構想リーグでPK戦を導入したことで、早川、大迫はPK戦経験が豊富。国内リーグで得た知見を鈴木彩に伝えている。初出場の98年フランス大会を除き、GK3人全員がW杯初出場は今回が初。それでも下田GKコーチは「3人でうまく問題を解決できる。GK陣で争うというより、高め合っている。良い関係」と一体感に信頼を寄せる。強い絆で結ばれるGK陣がPK戦も視野に入れ、ブラジル戦に向かう。