日本テレビ系「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）が27日に放送され、元楽天ドラフト1位選手が登場してネットには驚きの声があがった。

番組では「ご当地回転寿司チェーン店」をテーマに、「おしつじ選抜ご当地回転寿司甲子園」を開催。全国から集結した強豪店が自慢のネタを競い合い、MCの佐久間大介とお笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが優勝店を決定した。

その中で東北代表として「廻鮮寿司塩釜港」の大トロが登場した。すると、回転寿司の魅力を伝える“ひつじ（解説役）”として出演したメイプル超合金・安藤なつが「今回は塩釜港の森さんにも来ていただいております」とスタジオに呼び込んだ。

同店の仕入れ・広報の担当者としてスーツ姿で登場したのは2012年ドラフトで2球団競合の末に1位で楽天に入団した森雄大氏だった。番組内では森氏の経歴について深く触れられることはなかったが、ネット上では「森雄大さん出てきた」「元楽天の森雄大だ！！」「テレビつけたら森雄大くん出てて驚いた」「森雄大(元)選手、、！！！！！！」「塩釜港がテレビ出てる！！！！！と思ったら森雄大さんやん！！！！！」と驚きの声があがっていた。

森氏は東福岡で本格派左腕として高い評価を受け、2012年ドラフトで2球団競合の末に1位で楽天に入団。長身細身のモデル体形と端正なルックスもあって、現在はドジャースで活躍する大谷翔平投手と同世代の1人として注目された。2年目の14年4月の西武戦でプロ初勝利。しかし左腕の故障もあってその後は目立った成績を残せず、22年シーズン限りで引退。引退後は「野球関係からは1回引いて別のことをやりたくて」回転寿司店「廻鮮寿司塩釜港」へ転職していた。