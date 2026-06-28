◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

約8カ月間の進化を見せる舞台だ。昨年10月のブラジルとの親善試合。中村は後半17分に右からのクロスを右足ボレーでねじ込んだ。ただ、周囲の称賛とは裏腹に本人は悔しさが勝っていた。

「ゴールは取りましたが正直、全体的なパフォーマンスは微妙だなと思っていました。強豪相手にもゴールやアシスト以外の結果や何かを残せるようにならないといけないと痛感した試合でしたね」

06年W杯ドイツ大会でブラジル代表FWロナウジーニョのとりこになり「本気でサッカー選手になるというきっかけを与えてくれた」ブラジル。対戦した際には手応えよりも目線をさらに上げてくれた。以後は得点やアシスト以外でも左サイドの制圧を目標に設定。3月のイングランド戦での満足できるプレーへとつなげた。

25日のスウェーデン戦では、ふくらはぎ圧迫を避けるために下げているソックスを主審に2度指摘され、リズムに乗りきれなかった。試合後は「3年以上、あれ（短いスタイル）でやっている。困惑しています」と本音を漏らした。それでも日本協会を含めて次戦以降に向けた対策に着手しているもよう。同戦から一夜明けたこの日は宿舎でリカバリーして練習グラウンドに姿を見せなかったが、大一番もいつも通りの中村で臨める公算が大きい。

「間違いなく、良いチーム。ベストを出せれば良いと思う」。ブラジルの4バックは、昨年10月の対戦時とは全くメンツが違う。同じ轍（てつ）を踏まぬよう、牙をむいてくることは想像に難くない。ただ中村にとってもリベンジの舞台。自らのサッカー人生の原点で、今でもサンバの音楽をこよなく愛する希代のドリブラーは、日本サッカー界初の決勝トーナメント勝利のためだけに全神経を注ぐ。