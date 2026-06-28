◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

1次リーグF組を2位通過した日本代表はスウェーデン戦から一夜明けた26日（日本時間27日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整。29日（同30日）のブラジルとの決勝トーナメント（T）1回戦へ、出場しなかった10人がピッチで汗を流した。温存されたDF冨安健洋（27）も軽快な動きを披露。王国撃破へ、マッチアップが予想されるエースFWビニシウス（25＝Rマドリード）封じに照準を合わせた。

これ以上ない舞台が整った。4年に1度の世界の祭典でサッカー王国ブラジルと激突する。冨安は言った。「一人のサッカー選手として、このW杯の舞台でブラジルとやれるっていうのはなかなかないこと。楽しむべきだと思う。しっかりゼロに抑えられれば」。スウェーデン戦は温存され、この日は同じく出場しなかった選手たちと練習。ロンド（鳥かご）やミニゲームで軽やかに動き、黙々と汗を流した。

勝利への鍵を握るのは、FWビニシウス封じだ。今大会も絶好調で、ここまで4得点1アシスト、さらにチームの1次リーグ全7得点に関与している要注意人物。フィニッシュする決定力はもちろん、ラストパスを繰り出すアシスト能力や起点となる好機演出力も抜群。勢いに乗る点取り屋に仕事をさせないことが勝ち筋につながる。

ブラジルは1次リーグ途中から可変システムを採用する。ビニシウスは守備時4―4―2の2トップ左に入り、ボール保持時は4―3―3の3トップの左でプレー。3バック右での起用が確実視される冨安は、まさにマッチアップの相手となる。ハーランド（ノルウェー）とも対峙（たいじ）したアーセナル時代には1対1の強さを買われ、今大会にも出場するサラー（エジプト）、孫興民（ソン・フンミン、韓国）、ドク（ベルギー）ら敵のエース封じを完遂。1次リーグでもチュニジアの司令塔メジブリを完璧に抑えるなど実績は十分だ。

この大舞台のために全てを懸けてきた。昨年2月に右膝を手術し、懸命なリハビリやトレーニングを経てつかんだ2度目のW杯出場。度重なる負傷で一時はW杯代表入りは絶望とみられる時期もあった。それでも森保監督は「大会（W杯）期間中に100％に持っていける計算が立つのであれば（招集を）考えたい」と話すなど信頼は揺るがなかった。

苦難を乗り越えたからこそ刻まれている強い思いがある。「ここ（W杯）にいて、代表の一員としてサッカーができることは当たり前ではない」。日本が決勝TでW杯優勝経験国と対戦するのは初。サッカー選手なら誰もが憧れる夢の一戦が目の前に迫っている。（滝本 雄大）