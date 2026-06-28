◆米大リーグ レッドソックス４―１ヤンキース（２７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ヤンキース戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、メジャー自身初の先頭打者本塁打で、５月２４日（同２５日）の本拠地・ツインズ戦以来約１か月ぶりの本塁打となる２号先制ソロを放った。

試合開始早々に吉田が本拠地を沸かせた。両軍無得点で迎えた１回裏先頭の１打席目。吉田は、ヤンキース先発の２３年サイ・ヤング賞右腕コールの、見逃せばボールかという高め９３・６マイル（約１５０・６キロ）直球を振り抜くと、打球は右中間にあるレッドソックスブルペンへと飛び込んでいった。打球速度は１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、打球角度２７度、飛距離３８６フィート（約１１８メートル）という豪快な一発だった。

意地を見せた。吉田は、１８日（同１９日）からの１０試合で、スタメン出場はこの日を含めて４試合だけ。代打出場が１試合あったが、５試合は出番がなく欠場だった。しかも前日までの９試合（出場４試合）では、１１打数１安打。２試合ぶりのスタメン起用に応えると、３回先頭の２打席目にも中前安打を放ち、３打数２安打だった。チームの８１試合目で、出場は５４試合のみ。打率は２割４分５厘となった。

今季はチームで主戦場の外野や指名打者で若手が台頭。出場機会が限られ、特に相手投手が左腕の場合にはスタメン出場しても代打を送られるケースがあり、１７日（同１８日）の本拠地・ブルージェイズ戦、２５日（同２６日）の本拠地・ヤンキース戦では満塁のチャンスながら代打を送られる屈辱も味わった。この日も３打数２安打ながら、７回先頭の４打席目には左腕が登板したことで代打が送られて途中交代となった。

メジャーでは１年目の２３年に自己最多１５本塁打を放ち、２４年は１０本、２５年は４本と少しずつ減っている。オリックス時代には、１９年に自己最多２９本塁打を放つなど、７年間で通算１３３本塁打を放った。今年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でも２本塁打を放ち、侍ジャパンの中心となっていた。

レッドソックスはこの試合、吉田の先頭弾をきっかけに４―１でヤンキースに快勝。同地区のライバルチーム相手に３連勝となった。