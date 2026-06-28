「まじで嬉しすぎる！」日本vsブラジル戦の２日前に届いた“待望の朗報”に歓喜する声が続々！「ついに出番きたな」「伝説になってくれ」【W杯】
現地６月30日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）で日本代表はブラジル代表と雌雄を決する。このヒューストン決戦を２日後に控え、FIFA（国際サッカー連盟）は両チームが着用するユニホームのカラーを公式発表した。ついに森保ジャパンがワールドカップ本大会で、話題沸騰の“アウェーユニ”を着て戦うこととなったのだ。
FIFAが発表したリリースによると、日本は白シャツ、黒パンツ、黒ソックスの組み合わせで、ブラジルが黄シャツ、青パンツ、白ソックスという伝統のファーストセット。今年３月下旬の英国遠征を前にしたタイミングで発売が開始されたアウェーの白ユニホームは、ワールドカップ開幕が近づくにつれてぐんぐんと人気が高まり、完売するショップが続出。シンプルかつカラフルなデザインが好評を博し、米大手ネットワーク『ESPN』が大会前に発表した「出場国ユニホームランキング」で堂々２位を獲得するなど、海外でも高い評価を受けている。
グループリーグでは３試合ともホームの青シャツを着ることが早い段階で確定。白ユニ購入者は決勝トーナメントでの着用を期待していたが、さっそく初戦で実現することとなった。
SNSやネット上では「まじで嬉しすぎる！」「ついに出番きたな」「ブラジルに勝って伝説の一着になってくれ」「勝ったらさらに爆売れしそう」「いまだ買えてないんですけど？」「現時点で無敗ユニですからね」「黒ソックスって新鮮」といった声が寄せられている。一方で、「両チームの視認性は大丈夫？」「黄色と白で見分けるの厳しくないか？」「なんか不思議な色分けになったな」と、今回の色分けに疑念を抱くファンもちらほら見受けられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
FIFAが発表したリリースによると、日本は白シャツ、黒パンツ、黒ソックスの組み合わせで、ブラジルが黄シャツ、青パンツ、白ソックスという伝統のファーストセット。今年３月下旬の英国遠征を前にしたタイミングで発売が開始されたアウェーの白ユニホームは、ワールドカップ開幕が近づくにつれてぐんぐんと人気が高まり、完売するショップが続出。シンプルかつカラフルなデザインが好評を博し、米大手ネットワーク『ESPN』が大会前に発表した「出場国ユニホームランキング」で堂々２位を獲得するなど、海外でも高い評価を受けている。
グループリーグでは３試合ともホームの青シャツを着ることが早い段階で確定。白ユニ購入者は決勝トーナメントでの着用を期待していたが、さっそく初戦で実現することとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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