4月はツーリングシーズンの到来とともに、バイクの使用頻度が増える時期だ。一方で、屋外保管時の紫外線や雨対策、盗難対策の重要性も高まる季節でもある。

バイクカバーやロックは愛車を守るための定番アイテムだ。近年は耐久性や防犯性能を高めた製品も増えており、保管環境や車種に合わせて選べるようになっている。

今回は、2026年4月のバイク用品店（ナップス／2りんかん）で実際に売れていたバイクカバー・ロックTOP10を紹介する。

※本記事は2026年4月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング　1位

ナップス 1位　ナップス オリジナル バイクカバー2

ナップスの定番バイクカバーシリーズ。シンプルな構造ながら日常的な雨やホコリから愛車を保護できる。
コストパフォーマンスの高さから、多くのライダーに支持されている人気モデルだ。
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2りんかん 1位　MOTORHEAD スタンダードバイクカバー

2りんかんで人気を集める定番バイクカバー。
幅広い車種に対応しやすく、屋外保管時の汚れや紫外線対策として選ばれている。
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売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング　2位

ナップス 2位　ナップス はじめてのワイヤーロック

初めて防犯用品を購入するライダー向けの人気モデル。
扱いやすさと価格のバランスに優れ、盗難対策の入門アイテムとして支持を集めている。
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2りんかん 2位　DM2 シンプルバイクカバー

シンプルな構造で使いやすいバイクカバー。
手軽に愛車を保護できることから、通勤・通学用途のライダーにも人気が高い。
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売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング　3位

ナップス 3位　レイト商会 MCP ハイスペックバイクガード

耐久性や防犯性を高めた高機能バイクカバー。
屋外保管が多いライダーから高い支持を集めており、長期間の使用にも適している。
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2りんかん 3位　MOTORHEAD ブラックバイクカバー

スタンダードモデルよりワンランク上の人気シリーズ。
耐久性や遮光性を重視するユーザーから支持を集めている。
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ナップス 4位～10位

4位：ワイズギア ヤマハ バイクカバー E+タイプ
5位：ユニカー工業 ユニカー バイクカバー
6位：ワイズギア ヤマハ バイクカバー Fタイプ
7位：レイト商会 Ultimate Bike Cover Ver.2
8位：DAYTONA ブラックカバー WR Lite
9位：オプティマムセレクション EDLP O/S ワイドロック
10位：キタコ ウルトラロボットアームロック TDX-09

2りんかん 4位～10位

4位：O.S.S タフバイクカバー
5位：MOTORHEAD バイクカバー SU
6位：MOTORHEAD バイクカバー TK
7位：TNK メッシュワイヤーロック ゴリラ
8位：カスタムジャパン となるワイヤーロック
9位：MOTORHEAD リンクロック
10位：MOTORHEAD ダイヤルリンクロック

まとめ

2026年4月のバイクカバー・ロックランキングでは、バイクカバーがランキングの中心となり、愛車の保管環境を重視するライダーが多いことがうかがえる結果となった。

ナップスではオリジナルバイクカバーやレイト商会、ワイズギアなど定番ブランドが人気を集めた。一方、2りんかんではMOTORHEADシリーズが多数ランクインしており、コストパフォーマンスを重視するユーザーから支持を集めている。

また、ワイヤーロックやアームロックなどの防犯用品もランクインしており、盗難対策への関心の高さもうかがえる。

ツーリングシーズン本番を迎えるこれからの時期は、愛車を守るための装備を見直す絶好のタイミングだ。実際に売れている人気モデルを参考に、自分の保管環境に合ったアイテムを選んでみてはいかがだろうか。