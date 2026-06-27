4月はツーリングシーズンの到来とともに、バイクの使用頻度が増える時期だ。一方で、屋外保管時の紫外線や雨対策、盗難対策の重要性も高まる季節でもある。

バイクカバーやロックは愛車を守るための定番アイテムだ。近年は耐久性や防犯性能を高めた製品も増えており、保管環境や車種に合わせて選べるようになっている。

今回は、2026年4月のバイク用品店（ナップス／2りんかん）で実際に売れていたバイクカバー・ロックTOP10を紹介する。

※本記事は2026年4月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング 1位

ナップス 1位 ナップス オリジナル バイクカバー2

ナップスの定番バイクカバーシリーズ。シンプルな構造ながら日常的な雨やホコリから愛車を保護できる。

コストパフォーマンスの高さから、多くのライダーに支持されている人気モデルだ。

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2りんかん 1位 MOTORHEAD スタンダードバイクカバー

2りんかんで人気を集める定番バイクカバー。

幅広い車種に対応しやすく、屋外保管時の汚れや紫外線対策として選ばれている。

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売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング 2位

ナップス 2位 ナップス はじめてのワイヤーロック

初めて防犯用品を購入するライダー向けの人気モデル。

扱いやすさと価格のバランスに優れ、盗難対策の入門アイテムとして支持を集めている。

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2りんかん 2位 DM2 シンプルバイクカバー

シンプルな構造で使いやすいバイクカバー。

手軽に愛車を保護できることから、通勤・通学用途のライダーにも人気が高い。

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売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング 3位

ナップス 3位 レイト商会 MCP ハイスペックバイクガード

耐久性や防犯性を高めた高機能バイクカバー。

屋外保管が多いライダーから高い支持を集めており、長期間の使用にも適している。

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2りんかん 3位 MOTORHEAD ブラックバイクカバー

スタンダードモデルよりワンランク上の人気シリーズ。

耐久性や遮光性を重視するユーザーから支持を集めている。

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ナップス 4位～10位

4位：ワイズギア ヤマハ バイクカバー E+タイプ

5位：ユニカー工業 ユニカー バイクカバー

6位：ワイズギア ヤマハ バイクカバー Fタイプ

7位：レイト商会 Ultimate Bike Cover Ver.2

8位：DAYTONA ブラックカバー WR Lite

9位：オプティマムセレクション EDLP O/S ワイドロック

10位：キタコ ウルトラロボットアームロック TDX-09

2りんかん 4位～10位

4位：O.S.S タフバイクカバー

5位：MOTORHEAD バイクカバー SU

6位：MOTORHEAD バイクカバー TK

7位：TNK メッシュワイヤーロック ゴリラ

8位：カスタムジャパン となるワイヤーロック

9位：MOTORHEAD リンクロック

10位：MOTORHEAD ダイヤルリンクロック

まとめ

2026年4月のバイクカバー・ロックランキングでは、バイクカバーがランキングの中心となり、愛車の保管環境を重視するライダーが多いことがうかがえる結果となった。

ナップスではオリジナルバイクカバーやレイト商会、ワイズギアなど定番ブランドが人気を集めた。一方、2りんかんではMOTORHEADシリーズが多数ランクインしており、コストパフォーマンスを重視するユーザーから支持を集めている。

また、ワイヤーロックやアームロックなどの防犯用品もランクインしており、盗難対策への関心の高さもうかがえる。

ツーリングシーズン本番を迎えるこれからの時期は、愛車を守るための装備を見直す絶好のタイミングだ。実際に売れている人気モデルを参考に、自分の保管環境に合ったアイテムを選んでみてはいかがだろうか。