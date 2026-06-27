【バイク用品店】売れているバイクカバー・ロックTOP10｜盗難＆保管対策で人気のモデルは？【2026年4月版】
4月はツーリングシーズンの到来とともに、バイクの使用頻度が増える時期だ。一方で、屋外保管時の紫外線や雨対策、盗難対策の重要性も高まる季節でもある。
バイクカバーやロックは愛車を守るための定番アイテムだ。近年は耐久性や防犯性能を高めた製品も増えており、保管環境や車種に合わせて選べるようになっている。
今回は、2026年4月のバイク用品店（ナップス／2りんかん）で実際に売れていたバイクカバー・ロックTOP10を紹介する。
※本記事は2026年4月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング 1位
ナップス 1位 ナップス オリジナル バイクカバー2
ナップスの定番バイクカバーシリーズ。シンプルな構造ながら日常的な雨やホコリから愛車を保護できる。
コストパフォーマンスの高さから、多くのライダーに支持されている人気モデルだ。
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2りんかん 1位 MOTORHEAD スタンダードバイクカバー
2りんかんで人気を集める定番バイクカバー。
幅広い車種に対応しやすく、屋外保管時の汚れや紫外線対策として選ばれている。
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売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング 2位
ナップス 2位 ナップス はじめてのワイヤーロック
初めて防犯用品を購入するライダー向けの人気モデル。
扱いやすさと価格のバランスに優れ、盗難対策の入門アイテムとして支持を集めている。
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2りんかん 2位 DM2 シンプルバイクカバー
シンプルな構造で使いやすいバイクカバー。
手軽に愛車を保護できることから、通勤・通学用途のライダーにも人気が高い。
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売れ筋 バイクカバー・ロック ランキング 3位
ナップス 3位 レイト商会 MCP ハイスペックバイクガード
耐久性や防犯性を高めた高機能バイクカバー。
屋外保管が多いライダーから高い支持を集めており、長期間の使用にも適している。
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2りんかん 3位 MOTORHEAD ブラックバイクカバー
スタンダードモデルよりワンランク上の人気シリーズ。
耐久性や遮光性を重視するユーザーから支持を集めている。
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ナップス 4位～10位
4位：ワイズギア ヤマハ バイクカバー E+タイプ
5位：ユニカー工業 ユニカー バイクカバー
6位：ワイズギア ヤマハ バイクカバー Fタイプ
7位：レイト商会 Ultimate Bike Cover Ver.2
8位：DAYTONA ブラックカバー WR Lite
9位：オプティマムセレクション EDLP O/S ワイドロック
10位：キタコ ウルトラロボットアームロック TDX-09
2りんかん 4位～10位
4位：O.S.S タフバイクカバー
5位：MOTORHEAD バイクカバー SU
6位：MOTORHEAD バイクカバー TK
7位：TNK メッシュワイヤーロック ゴリラ
8位：カスタムジャパン となるワイヤーロック
9位：MOTORHEAD リンクロック
10位：MOTORHEAD ダイヤルリンクロック
まとめ
2026年4月のバイクカバー・ロックランキングでは、バイクカバーがランキングの中心となり、愛車の保管環境を重視するライダーが多いことがうかがえる結果となった。
ナップスではオリジナルバイクカバーやレイト商会、ワイズギアなど定番ブランドが人気を集めた。一方、2りんかんではMOTORHEADシリーズが多数ランクインしており、コストパフォーマンスを重視するユーザーから支持を集めている。
また、ワイヤーロックやアームロックなどの防犯用品もランクインしており、盗難対策への関心の高さもうかがえる。
ツーリングシーズン本番を迎えるこれからの時期は、愛車を守るための装備を見直す絶好のタイミングだ。実際に売れている人気モデルを参考に、自分の保管環境に合ったアイテムを選んでみてはいかがだろうか。