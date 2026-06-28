バイオリニストの葉加瀬太郎がオーガナイザーを務める「葉加瀬太郎音楽祭 ２０２６」の東京公演が２７日、東京・代々木体育館で行われ、ギタリストの布袋寅泰らが出演した。

今年で７回目を迎える初夏の風物詩。これまで明治神宮外苑で行われてきたが、暑さ対策のため今回の東京公演は初めて屋内での開催。この日は関東地方に台風７、８号が接近したこともあり、葉加瀬は「この日程で神宮だったら中止だった」と胸をなでおろした。

「今年は頭の中にテーマがあるんです。『音楽の万博』をやりたい。ぜひ音楽にまみれていただけたら」と葉加瀬が語るように、布袋のほかギタリストの村治佳織、シンガー・ソングライターの川崎鷹也、三味線奏者の上妻宏光、太鼓奏者の林英哲、バンドネオン奏者の小松亮太ら各界のトップランナーが５０人のオーケストラと豪華コラボレーションを果たした。

葉加瀬はオーガナイザーとして幕間のＭＣも務めたほか、出演者とのコラボレーションステージも。とりわけ、終盤に登場した布袋寅泰とはステージ初共演を果たし、バイオリンとエレキギターの“怪獣対決”で盛り上げた。

大トリで登場した葉加瀬は、「エトピリカ」をゆったりと聴かせながらも「布袋さんのコーナーで魂持っていかれた…。正気を取り戻すのに時間がかかる」と苦笑い。「Ａｎｏｔｈｅｒ ｓｋｙ」「ＡＳＵＫＡ」「風の向こうに」「Ａｓｉａｎ Ｒｏｓｅｓ」で一気に葉加瀬ワールドに引き込んだ。

タンゴの名曲「リベルタンゴ」では小松のバンドネオンとともに魂のパフォーマンス。最後の「情熱大陸」では「もう一度あの方に登場して頂きましょう。布袋寅泰！ 行くぞ東京！」とシャウトし、一夜限りのスペシャルステージに１万２０００人の観客を夢中に。ガッチリと握手を交わす２人の背中に「ブラボー！」の声が飛び交っていた。