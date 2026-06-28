俳優の上田竜也が、ミュージカル「三銃士：Ｒｅｂｏｒｎ」（２７年１月＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ、同２月＝東京・新橋演舞場）に主演することが２７日、分かった。舞台には多数出演しているが、ミュージカル主演は初挑戦となる。

１９世紀フランスの作家であるアレクサンドル・デュマの代表作「三銃士」が原作。世界各国で舞台化されており、２０２４年には日本版として、俳優・坂本昌行主演で上演された。

上田が演じるのは、剣の腕前に優れた三銃士のリーダー格・アトス。過去の恋に揺れる大人な魅力を持つ役柄だ。「ミュージカルでの主演は初めてのことなので、今からワクワクが止まりません」と胸を躍らせる。

今作は菅野こうめい氏が演出を務め、ラップを特色にした新たなミュージカルとして生まれ変わる。上田は「ラップ、歌、殺陣にダンス、とにかく誰が観（み）ても興奮して楽しめるようなエンターテインメントにしたい！」と意気込む。

事務所の先輩でもある、堂本光一主演のミュージカル「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」（２０、２１、２４年）に出演するなど舞台経験も豊富。「自分が舞台で一番のエンターテインメントと思っている光一くん主演の『ＳＨＯＣＫ』を、追いつけ追い越せの精神でしっかり務めさせていただきたいと思います！」と名作誕生を予感している。

◆上田コメント全文

アトス役の上田竜也です。ミュージカルでの主演は初めてのことなので、今からワクワクが止まりません。

ラップ、歌、殺陣にダンス、とにかく誰が観（み）ても興奮して楽しめるようなエンターテインメントにしたい！とスタッフと意気込んでおります。

自分が舞台で１番のエンターテインメントと思っている光一くん主演の「ＳＨＯＣＫ」を、追いつけ追い越せの精神でしっかり務めさせていただきたいと思います！