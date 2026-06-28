の4つのイベントを約100日間にわたり連続開催！ ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

記事ポイント ブルースモービル新宿グルメパーク大作戦開催東京カレー万博2026など4企画を連続開催2026年9月11日から12月25日まで入場無料 ブルースモービル新宿グルメパーク大作戦開催東京カレー万博2026など4企画を連続開催2026年9月11日から12月25日まで入場無料

ブルースモービルが、大型フードフェスプロジェクト「新宿グルメパーク大作戦」を開催します。

新宿区立大久保公園を舞台に、「東京カレー万博2026」「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」「町中華と餃子フェス」「ガーリックリスマス」の4つのイベントが約100日間にわたり連続開催されます。

ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」

イベント名：新宿グルメパーク大作戦会場：新宿区立大久保公園 特設会場アクセス：JR新大久保駅 徒歩7分／JR新宿駅 徒歩8分／西武新宿線 徒歩1分／東新宿駅 徒歩8分期間：2026年9月11日(金)〜2026年12月25日(金)入場料：無料(飲食代別途)飲食代：食券制でイベントにより変動主催：ブルースモービル共催：歌舞伎町タウン・マネージメント協力：歌舞伎町商店街振興組合、歌舞伎町二丁目町会

「新宿グルメパーク大作戦」は、食の魅力を発信し続ける100日間のフードフェスプロジェクトです。

フードフェスの聖地として親しまれてきた新宿・歌舞伎町の大久保公園で、秋から冬にかけて4つのイベントが開かれます。

全国の人気店・話題店が集結し、カレー、ラーメン、町中華、にんにく料理をテーマにした食フェスを味わえます。

カレープレートづくりを楽しむ「東京カレー万博2026」

イベント名：東京カレー万博2026〜カレーの可能性は無限大〜開催期間：2026年9月11日(金)〜2026年10月7日(水)X：@tokyocurryexpoInstagram：tokyocurryexpo

「東京カレー万博2026」には、全国の人気カレー店が集まります。

欧風カレー、スパイスカレー、南インドカレーなど、ジャンルを超えた名店が出店します。

ビリヤニやドーサなどの本格メニューに加え、自由な組み合わせを楽しめるトッピングステーションも展開予定です。

今年は、自分だけのカレープレートづくりを楽しめる体験型のフードフェスとして開かれます。

ファン投票で競い合う「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」

イベント名：大つけ麺博 presents ラー1グランプリ開催期間：2026年10月10日(土)〜2026年11月15日(日)優勝賞金：500万円食べ比べメニュー：800円X：@daitsukemenhakuInstagram：daitsukemenhaku

「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」は、全国のラーメン店が競い合うファン参加型のラーメンイベントです。

全国のラーメン店を対象にWEB予選を実施し、ファン投票で選ばれた店舗が大久保公園に集結します。

来場者は食べ比べメニューなどを味わいながら投票し、次世代ラーメン王の誕生を後押しできます。

店舗とファンが一体となって頂点を目指す、新しいスタイルのラーメンイベントです。

町中華メニューが並ぶ「町中華と餃子フェス」

イベント名：町中華と餃子フェス -大久保公園で飲もうぜ-開催期間：2026年11月17日(火)〜2026年11月29日(日)販売予定：オリジナルの「町中華・餃子グッズ」

「町中華と餃子フェス」は、餃子と町中華文化を掛け合わせたフードフェスです。

餃子のほか、チャーハン、麻婆豆腐、焼売など幅広いメニューが展開されます。

町中華カルチャーを味わえるイベントとして、オリジナルの「町中華・餃子グッズ」も販売予定です。

にんにく料理で楽しむ「ガーリックリスマス」

イベント名：ガーリックリスマス開催期間：2026年12月2日(水)〜2026年12月25日(金)テーマ：日本一くさくておいしいクリスマス

「ガーリックリスマス」は、大久保公園発の新しいクリスマスイベントです。

アヒージョやガーリックステーキ、ペペロンチーノなど、香り豊かなにんにく料理が集結予定となっています。

歌舞伎町ならではの賑わいとクリスマスシーズンを合わせた、冬のフードフェスとして開催されるイベントです。

カレーは好みのジャンルや具材の組み合わせ、ラーメンは投票参加という形で、食べるだけでなく選ぶ過程にも楽しさが広がります。

町中華や餃子、にんにく料理までテーマが移り変わるため、秋から冬にかけて訪れる時期ごとに異なる食のにぎわいに出会えます。

ブルースモービル「新宿グルメパーク大作戦」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「新宿グルメパーク大作戦」はいつ開催されますか？

A. 2026年9月11日(金)から2026年12月25日(金)まで、新宿区立大久保公園 特設会場で開催されます。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

飲食代は別途必要で、食券制でイベントにより変動します。

Q. どのようなイベントが開かれますか？

A. 「東京カレー万博2026」「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」「町中華と餃子フェス」「ガーリックリスマス」の4つが連続開催されます。

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