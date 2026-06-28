上田竜也、初のミュージカル主演に挑む“光一くんの『SHOCK』を追いつけ追い越せの精神” 『三銃士：Reborn』上演決定
俳優の上田竜也が主演を務めるミュージカル『三銃士：Reborn』が、2027年1月に大阪・SkyシアターMBS、2月に東京・新橋演舞場で上演されることが決定した。上田にとってミュージカル初主演作となり、不朽の名作『三銃士』に新たな息吹を吹き込む。
【写真】様になってる！迷彩服姿で“銃口”を向ける上田竜也
同作品は、アレクサンドル・デュマの代表作『三銃士』を原作に、世界各国でミュージカル化されてきた。2024年には、日本版として坂本昌行主演のミュージカルを上演。今回は、ラップを武器にした新たなミュージカルとして生まれ変わる。
舞台は17世紀のフランス。銃士を目指してパリへやって来た若者・ダルタニャンが、「三銃士」のアトス、アラミス、ポルトスと出会い、手を取り合って共通の敵を撃退する。絆が結ばれていく中、リシュリュー卿の陰謀により、国王失踪や愛するコンスタンスが連れ去られてしまう。交錯する白刃と、引き裂かれる運命を通して、友情や愛、信念を貫く姿が描かれる。
上田が演じるのは、剣の腕前に優れた三銃士のリーダー格で、過去の恋に揺れる大人な魅力を持つアトス。演出・潤色を務めるのは菅野こうめい氏。ラップとダンスの要素もふんだんに盛り込み、エンターテインメント性を高めて作り上げる。そして、音楽監督を務める清水恵介氏、ラップクリエイターとしてKIN DA SHER ROCKが参加し、新たな魅力を加える。
■上田竜也コメント
アトス役の上田竜也です。ミュージカルでの主演は初めてのことなので、今からワクワクが止まりません。ラップ、歌、殺陣にダンス、とにかく誰が観ても興奮して楽しめるようなエンターテインメントにしたい！とスタッフと意気込んでおります。自分が舞台で1番のエンターテインメントと思っている光一くん主演の『SHOCK』を、追いつけ追い越せの精神でしっかり務めさせていただきたいと思います！
【写真】様になってる！迷彩服姿で“銃口”を向ける上田竜也
同作品は、アレクサンドル・デュマの代表作『三銃士』を原作に、世界各国でミュージカル化されてきた。2024年には、日本版として坂本昌行主演のミュージカルを上演。今回は、ラップを武器にした新たなミュージカルとして生まれ変わる。
上田が演じるのは、剣の腕前に優れた三銃士のリーダー格で、過去の恋に揺れる大人な魅力を持つアトス。演出・潤色を務めるのは菅野こうめい氏。ラップとダンスの要素もふんだんに盛り込み、エンターテインメント性を高めて作り上げる。そして、音楽監督を務める清水恵介氏、ラップクリエイターとしてKIN DA SHER ROCKが参加し、新たな魅力を加える。
■上田竜也コメント
アトス役の上田竜也です。ミュージカルでの主演は初めてのことなので、今からワクワクが止まりません。ラップ、歌、殺陣にダンス、とにかく誰が観ても興奮して楽しめるようなエンターテインメントにしたい！とスタッフと意気込んでおります。自分が舞台で1番のエンターテインメントと思っている光一くん主演の『SHOCK』を、追いつけ追い越せの精神でしっかり務めさせていただきたいと思います！