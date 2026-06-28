◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行った。日本は29日（同30日）にブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨む。

DF長友佑都（39＝FC東京）は、ブラジルとの対戦を控えた上での心境を問われると、「ここ10年、20年と考えると、日本の成長の幅の方が大きいんじゃないかなと思う。強いブラジルに僕らが近づいていると体感している。今やもうブラジルは格上じゃない。全然倒せる。自信はあります」と不敵な笑みを浮かべた。

昨年10月の親善試合では、前半に2点を奪われながらも、後半に3得点を挙げ、逆転で歴史的初白星を勝ち取っている。

それでも、数々の修羅場をくぐってきたベテランに慢心はなく「冷静さは必要になる。負けたら終わりの状況で、ブラジルが相手だと過剰にリスペクトしすぎたり、ちょっとパニックになる可能性もなくはないので。そういう時こそ冷静さが重要だと思うので、熱さだけではなく、冷静に試合の状況を読んで戦う必要がある」と強調していた。