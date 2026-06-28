【ナッシュビル（米テネシー州）２７日＝後藤亮太】日本代表のＭＦ中村敬斗が、ソックス問題について言及した。１次リーグ第３戦のスウェーデン戦では、ソックスの履き方を巡り、試合中に異例のトラブルが発生。短く下げた履き方や、ふくらはぎ部分に穴をあけていた点について、バートン主審から規律違反の指摘を受け、ピッチの外に出される事態が起きた。

２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ブラジル戦（ヒューストン）に向けた練習後に取材に応じた中村は、改めて「知らない人もいると思うので言っておくんですけど、ただただスタイルとしてやっているんじゃなくて、僕としてはつりやすい体質で、何年も悩んで、そこにたどり着いたというのがあって。もちろんソックスを下げてやることでもちろん削られるリスクとかもありますけど、僕はそのリスクを負ってでも、しっかり試合でパフォーマンスを発揮したいから、下げている。すね当てもちゃんと、みんなが想像しているよりも大きいのをつけているし、だからそういう審判チェックの時とかも引っ掛かることはなかった。これは３年以上前からずっとやり続けてきたので、この前の試合で審判チェック、事前にやりましたけど、特に何も言われることなく、試合中にいきなり替えろというので。前半からかなり注意をされていて、それも今までなかったことなのでかなり困惑しましたし、前の試合に関しては、ずっと常に審判にマークされていたので。かなり試合に対しての集中というのは削がれてしまったのかなというふうに思います」と、ソックスを下げてプレーしている意図と前の試合についての思いを明かした。

他国でも同様のスタイルの選手がいるが、ブラジル戦に向けては協会を通して確認している段階ということもあり、「スタイル…まだそこは確認してないので何とも言えないですし、試合の当日の前にはしっかりどういうスタイルで臨めるかというので。この前は途中で抜けて３分くらい迷惑をかけてしまったし、その時間、押し込まれる時間帯で長く続いてしまったので、次のブラジル戦で絶対あってはいけないと思うので、そこはしっかりプロ意識を持って心がけているので、事前に確認を取ってやっていきたいですね。僕もまだ細かくは本当に分からないので、やりやすいスタイルでやれたらいいかな、というふうに思います」と話した。