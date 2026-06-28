◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行った。DF板倉滉（29＝アヤックス）は姿を見せず、MF久保建英（25＝Rソシエダード）は別メニュー調整となった。日本は29日（同30日）にブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨む。

板倉は25日（日本時間26日）に行われた1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に先発したものの、前半39分に交代。試合後には左太もも裏に違和感があったことを明かしていた。

この日の全体練習後に取材に応じた板倉は、大事を取って室内で調整していたことを明かし、「試合後も悪化してることもないので、状態は大丈夫かなと思っています」と軽傷を強調した。

昨年10月の親善試合ではブラジル相手に歴史的初勝利を挙げたが、「キリンチャレンジカップで対戦したブラジルとは間違いなく違う」と警戒を怠らない。「ここからは一発勝負で総力戦になってくるが、チーム力でいえば間違いなく自分たちが上回っている。（立ち上がり）フワッと入らずに、自分たちのやるべきことをやることが大事になってくると思う」と強調した。