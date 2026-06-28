久保建英、板倉滉はブラジル戦欠場か…試合2日前練習に合流せず
北中米W杯を戦う日本代表が27日、決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジル戦に向け、ベースキャンプ地ナッシュビルで最後の練習を行った。初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英、第3戦スウェーデン戦で太もも裏に違和感を覚えたDF板倉滉が全体練習に不参加。両選手はブラジル戦の出場が難しいとみられ、24人での本格始動となった。
久保は前日26日の練習からピッチに姿を見せており、この日は軽いランニングで個人練習を実施。報道陣に公開されている時間ではボールを使ったメニューを行っていなかった。板倉は冒頭のみピッチに姿を見せ、森保一監督と話し込んでいた。
チームはこの日限りでナッシュビルのベースキャンプを終え、決勝トーナメントは各開催地を転々としながら活動を続ける。そのため、第2戦チュニジア戦、第3戦スウェーデン戦に帯同しなかった久保もブラジル戦が行われるヒューストンには移動するとみられ、ベンチ入りする可能性はありそうだ。
(取材・文 竹内達也)
久保は前日26日の練習からピッチに姿を見せており、この日は軽いランニングで個人練習を実施。報道陣に公開されている時間ではボールを使ったメニューを行っていなかった。板倉は冒頭のみピッチに姿を見せ、森保一監督と話し込んでいた。
チームはこの日限りでナッシュビルのベースキャンプを終え、決勝トーナメントは各開催地を転々としながら活動を続ける。そのため、第2戦チュニジア戦、第3戦スウェーデン戦に帯同しなかった久保もブラジル戦が行われるヒューストンには移動するとみられ、ベンチ入りする可能性はありそうだ。
(取材・文 竹内達也)