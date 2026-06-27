ディウカ、猛暑の夏向けコレクションを発売　1週間異なる装いを楽しめるTシャツ7型

デザイナー 田中崇順が手掛けるブランド「ディウカ（divka）」が、猛暑の夏に向けたカプセルコレクション「7 Days, 7 Tees, 7 Designs.」を6月28日に発売する。東京・武蔵小山の路面店「ディウカ アトリエ トーキョー（divka atelier-tokyo）」とディウカ公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コレクションは、「1週間」という時間の流れをテーマにしており、「近年過酷さを増す夏の気候の中でも装う楽しみを諦めず、夏をただ耐え忍ぶものではなく、感覚をひらき、日常を再発見するための時間として捉え直したい」との思いからデザインされた、7型のTシャツ「DAY 1〜7」（2万2000〜2万6400円）と1型のスカート「DAY X」（2万6400円）をラインナップする。

Tシャツには、30番手の糸を28ゲージで編み上げた天竺素材を用いることで、型崩れしないタフさと心地よい肌触りを両立。DAY 1〜7のTシャツには、1枚だけでも存在感があり、月曜日から日曜日まで毎日違う装いを楽しめるデザインを採用した。”未知数”を意味する「DAY X」と名付けたスカートは、7型全てのTシャツと調和するアイテムに仕上げている。

また同コレクションのアイテムは、使い捨て包装を減らす試みとしてオリジナルで開発したパッケージ「3D ランドリーポーチ」に入れて販売。ポーチは優れたクッション性を持つダブルラッセル（厚手メッシュ）素材で作られており、Tシャツを洗う洗濯ネットとしても使用できる。

■ディウカ：公式オンラインストア

発売日時：2026年6月28日（日）10:00

■ディウカ アトリエ トーキョー

発売日時：2026年6月28日（日）13:00

所在地：東京都品川区荏原2-17-10-101

営業時間：13:00〜19:00

定休日：火・水曜