W杯決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けた練習後に取材に応じた

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月27日、アメリカ・ナッシュビルでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦のブラジル代表戦に向けたトレーニングを行った。

練習後にDF長友佑都が取材に応じ、25日のスウェーデン戦後に口にした「マンマミーア」誕生の裏話を話した。

長友はスウェーデンの後半から途中出場し、今大会初出場。日本を飛び越え、アジア人初としてのW杯5大会連続出場という偉業を成し遂げた。試合後には「W杯はマンマミーア」と、前回大会の「ブラボー」に次ぐ名言を披露。引き分けの試合展開だったこともあり、「勝ってなかったらね。前のブラボーみたいに勢いよくという感じじゃなくて。あんな感じのマンマ・ミーアだったんですけど」と落ち着いた名言披露になった。

W杯前にも記者陣から「何か考えているんですか？」と聞かれるたびに「ここでは言えないですよ」と答えていた長友。今回の「マンマミーア」は事前に考えていたものではなく、試合後のアドレナリンから生まれた言葉だと明かした。

「滉とか律と『何言うの、今回』って話をしてて、あいつらが色んな案を出してれたんだけど、実際決まってなかったんですよ。決まってなかったんだけど、あのテンションと、試合の後のテンションと、アドレナリンで出る言葉、降りてくる言葉を信じてやってきて出てきたのが、マンマミーアでした」

そして、いよいよ迎えるのは王国ブラジル戦。この日の取材エリアの最後に「帰る準備なんてしちゃダメですよ。飛行機取ってるんだったらもう全部キャンセルで、そのぐらいやってもらわないと、絶対帰らせないです。大丈夫です」と頼もしい言葉を残し、ナッシュビルの施設を後にした。（FOOTBALL ZONE編集部）