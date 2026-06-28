W杯決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けた練習後に取材に応じた

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月27日、アメリカ・ナッシュビルでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けたトレーニングを行った。

練習後、別メニューで調整したDF板倉滉が取材に応じ、「全然思ったより悪くない」と状況を説明した。

この日は非公開のトレーニング後、チームから離れて別メニューで調整を行った。板倉は練習後に「ハム（ストリング）です」と違和感の箇所を明かし、「全然思ったより悪くないし、試合後も悪化してることもないので状態は大丈夫」と説明。「中3日ってところで、明日一日調整できれば」と、試合への準備に支障がないことを明かした。グループステージから選手を入れ替えながら勝ち上がってきたチーム状況にも触れ、前回大会のような疲労感はなく、「みんなの中で『こっから』っていう意識がすごい感じる。状態としてはいい」と自信をのぞかせる。

強豪ブラジルへの警戒は怠らないが、過剰なリスペクトはない。相手の印象について「個の能力というところと、ボールを受けたい選手がいたり、強く行きたい選手がいる」と分析しつつ、「攻撃に全振りしたい選手も多いし、その分やっぱり守備のところは、逆に自分たちにもいい場面、隙はある」と勝機を見出す。スウェーデン戦でも光ったプレスバックやカウンタープレスの意識を挙げ、「ベースの部分がちゃんとできてる。相手に対してのリスペクトはありますけど、『ブラジルだから』っていうところは全くない」と言い切った。

これまでの戦いで築き上げてきたベースを怠らず、「ふわっと入らずにちゃんと自分たちがやるべきことをやる」と気を引き締める。心身ともに充実の時を迎えている板倉は、待ち受ける大一番に向けて「まずはこのブラジル戦、カオスを作ってやっていきたい」と語り、次を見据えた。（FOOTBALL ZONE編集部）