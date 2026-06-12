◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行った。MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）は25日（同26日）のスウェーデン戦で発生した靴下問題に言及した。

中村は先発出場したスウェーデン戦で、エルサルバドル人主審から靴下の短さを注意された。はさみで靴下に切り込みを入れて膝付近まで上げてプレーしたが、再度注意されて履き替えを命じられた。

中村は脚がつりやすい体質で、ふくらはぎの圧迫感を嫌って短い靴下を着用している。「僕としては何年も悩んで、そこ（短いスタイル）にたどり着いたっていうのがあって」と改めて経緯を説明。「すねあても、皆さんが想像してるよりもしっかりした物をつけているので、審判チェックの時に引っかかったことはなかった」とも明かした。

しかしながら、スウェーデン戦では前半から何度か主審に注意されていたいう。これまでにない事態に戸惑ったとし、「集中が削がれてしまった」と本音も吐露した。

スウェーデン戦の直後から日本協会を通じて確認を行っているが、ブラジル戦での応対については「まだ分からない」と話すに留めた。「審判のさじ加減によるのかなというのはある。試合の前にはしっかりと確認を取って。事前に確認を取ってやっていきたい。やりやすいスタイルでやれたら」と話した中村。“王国”との一戦を前に、「まずは失点をせずに。僕は自分のタスクをこなして、しっかり守備をやって。攻撃でも自分らしさを出せたら」と言葉に力を込めた。