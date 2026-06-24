日本対ブラジルはイタリアの審判団!! 鎌田出場ECL決勝も担当したマウリツィオ・マリアーニ主審
国際サッカー連盟(FIFA)は27日、北中米ワールドカップ決勝トーナメント1回戦・日本代表対ブラジル代表をイタリアの審判団が担当すると発表した。なおブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督もイタリア人だ。
主審はマウリツィオ・マリアーニ氏に決定した。44歳のマリアーニ主審は今大会が初のW杯担当で、グループリーグではサウジアラビア対ウルグアイとコロンビア対コンゴ民主共和国で笛を吹いた。セリエAの主審担当は通算184試合。今季はMF鎌田大地が出場したUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝のクリスタル・パレス対ラージョなどで主審を担当し、昨年のアルゼンチン対モロッコのU-20W杯決勝でも主審を務めている。
副審はダニエレ・ビンドーニ氏とアルベルト・テゴ-ニ氏のイタリアコンビ。第4審判員にサンドロ・シェラー氏、リザーブ副審にはステファン・デ・アルメイダ氏でともにスイスの審判員が入っている。
主審はマウリツィオ・マリアーニ氏に決定した。44歳のマリアーニ主審は今大会が初のW杯担当で、グループリーグではサウジアラビア対ウルグアイとコロンビア対コンゴ民主共和国で笛を吹いた。セリエAの主審担当は通算184試合。今季はMF鎌田大地が出場したUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝のクリスタル・パレス対ラージョなどで主審を担当し、昨年のアルゼンチン対モロッコのU-20W杯決勝でも主審を務めている。
副審はダニエレ・ビンドーニ氏とアルベルト・テゴ-ニ氏のイタリアコンビ。第4審判員にサンドロ・シェラー氏、リザーブ副審にはステファン・デ・アルメイダ氏でともにスイスの審判員が入っている。