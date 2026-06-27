スウェーデン戦で途中交代の主将・板倉滉、全体練習に参加せず…久保建英も別メニュー調整
日本代表は27日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。
スウェーデン代表戦に先発出場し、前半39分に途中交代となったキャプテン板倉滉は全体練習に参加しなかった。森保一監督は「少し筋肉の異常を訴えていた」と明かしており、板倉自身も試合後に「そんなにひどい状態ではない」とコメントしていたが、2日後のブラジル戦に間に合うのか注目が集まる。
また左ひざ負傷からの復活を目指す久保建英はトレーナーとランニングやダッシュなどで別メニュー調整となった。部分合流もできていないことから、ブラジル戦は欠場が濃厚と見られる。
スウェーデン代表戦に先発出場し、前半39分に途中交代となったキャプテン板倉滉は全体練習に参加しなかった。森保一監督は「少し筋肉の異常を訴えていた」と明かしており、板倉自身も試合後に「そんなにひどい状態ではない」とコメントしていたが、2日後のブラジル戦に間に合うのか注目が集まる。
また左ひざ負傷からの復活を目指す久保建英はトレーナーとランニングやダッシュなどで別メニュー調整となった。部分合流もできていないことから、ブラジル戦は欠場が濃厚と見られる。