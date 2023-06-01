Ｆ１オーストリア・グランプリ（ＧＰ）予選が２７日に行われ、低迷が続くアストンマーティンは２台そろって予選１回目（Ｑ１）で敗退。フェルナンド・アロンソは２１番手、ランス・ストロールは２２番手と屈辱の犁侫侫蹈鵐肇蹇辞瓩膨世鵑澄

やっぱりダメなのか…。ストロールはただ一人１分１０秒台に落ちてしまう遅さで、アロンソとともに新規参入のキャデラックの後塵を拝した。

アストンマーティンが公式ＳＮＳで予選結果を伝えると、それに対してファンからは厳しい声が相次いだ。

「キャデラックより１・４秒も遅いなんて！」「またしても最下位か」と落胆の声が広がっているほか、レジェンドで４４歳のアロンソにはもう一花咲かせてほしいと待望する意見も多く「アロンソはチームを離れて別のチームに移籍すべきだ」「アロンソがアルピーヌに移籍してブリアトーレと一緒になることを願っている。アストンマーティンにいた時より、間違いなく良い環境になるだろう」とアストンマーティンを諦めて他チームへの移籍を勧める声も上がっている。

契約交渉が本格化する夏を迎え、アロンソの去就にも注目が集まりそうだ。