◇ナ・リーグ ドジャース1−7パドレス（2026年6月26日 サンディエゴ）

ドジャースの佐々木は一発に泣いた。1点リードの2回1死一、二塁。フランスを2球で追い込んだが、続くスライダーを左翼席に運ばれた。逆転3ランを浴び「最後に一番甘いボールを投げてしまった」と悔やんだ。

5回途中3安打3失点、自己ワーストタイ5四球と制球にも苦しみ5敗目。100マイル（約161キロ）超えの速球は1球のみで、いつもの球威もなかった。原因を「下半身の使い方」と説明し、「全体的に微妙。良くない感じ」と渋い表情だった。

試合前にはベネズエラで起きた連続大地震での被災者に黙とう。両軍が右側に「VZ」の刺しゅうが入った帽子で臨んだ。東日本大震災で被災した佐々木は「ベネズエラ出身の選手も多い。僕らのでできるパフォーマンスを出すことが大事になってくる」と語った。（柳原 直之）

≪24日ツインズ戦大谷の“強い口調”ロバーツ監督が説明≫大谷は初回に元同僚の相手先発ビューラーから右前打を放ったが、その後は快音が響かず4打数1安打だった。24日のツインズ戦で先発した大谷が、捕手ラッシングとマウンド上でサイン交換などを巡って強めの口調で話し合っていた場面について、試合前にはデーブ・ロバーツ監督に質問が殺到した。「このようなことはもう起きない。翔平は何を投げたいか非常にはっきりしている。少し（昨季限りで現役引退した）カーショーに似ている」と語り、「次回登板もほぼ確実にバッテリーを組むことになる」と説明した。

≪「リリーフ冥利に尽きる」松井が初ホールド≫パドレスの松井が好救援でチームを救った。2点リードの6回1死一塁から2番手で登板。フリーマンに左翼フェンス直撃の二塁打を浴び、続くベッツは敬遠して満塁となったが、マンシーを三飛、タッカーを中飛で無失点でしのいだ。今季19試合目の登板で初めてホールドが付き「こういう場面で使ってもらえるのは、リリーフ冥利（みょうり）に尽きる」と笑みを浮かべた。同じ救援左腕でもモレホンではなく松井をぶつけられたことに、ド軍のロバーツ監督は「相手は自分たちのチームのことをよく分かっている。結果的にうまくやられた」と脱帽していた。