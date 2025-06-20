◇ナ・リーグ カブス2−6ブルワーズ（2026年6月26日 ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、ブルワーズ戦で剛腕ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）から11試合ぶりの11号ソロを放った。同投手からは通算2本目で、メジャー唯一の複数本塁打。この日、現計測システムとなった08年以降の歴代3位タイで、先発投手としては歴代最速となる105・5マイル（約169・8キロ）も計測した右腕の、スライダーを打ち砕いた。

鈴木が完璧な一発で沈黙を破った。5回先頭、先発ミジオロウスキーの5球目100・2マイル（約161・2キロ）直球をファウルしてフルカウントに。続く外角低めへの90マイル（約145キロ）スライダーを叩き、中堅右のスタンドへ運んだ。

「真っすぐも変化球も良くて、なかなか簡単ではなかった。球種を絞らず、ボールが見えたらどんどん振るという感じでいった」

打者13人目で出たチーム初安打は、11試合ぶりのアーチとなる先制の11号ソロ。相手右腕は初回、自身の持つ先発投手の史上最速を更新する105・5マイル（約169・8キロ）をマークしていた。自己最速を104・5マイル（約168・2キロ）から大幅に更新し、救援投手を含めて歴代3位タイ。ただ、鈴木はこの若きサイ・ヤング賞候補と相性は悪くない。昨年の地区シリーズ第5戦は101・4マイル（約163・2キロ）の直球を本塁打。ミジオロウスキーから2本塁打以上した打者は、メジャー初となった。

8回には3番手のアシュビーからの中犠飛で2打点目。チーム全得点を叩き出したが、投手陣が踏ん張れず5連勝を逃した。クレイグ・カウンセル監督は「（鈴木）誠也はいい打撃をしてくれたんだが…」とため息交じり。同地区首位との直接対決に敗れて7・5ゲーム差に広げられたが、9勝目を挙げメジャートップの防御率1・45とした相手エース攻略なくして道は開けない。剛腕対策に「まずは数多くスイングして、強いスイングをしないといけない」と口にした鈴木。そのバットが反攻への頼りだ。