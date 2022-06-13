◇セ・リーグ 阪神2―3広島（2026年6月27日 マツダスタジアム）

得意の広島戦の連勝がストップした。スライド登板となった阪神・村上は7回1/3を3失点。目下5連勝中だった“コイキラー”が今季5敗目を喫した。

「粘れましたけど、最後の最後に点を取られたし、それが決勝点にもなった。また来週も（広島戦が）ありますし、しっかり注意したい」

立ち上がりから苦しい展開が続いたが、粘り強く投げた。悔やまれるのは同点で迎えた8回。1死一、三塁のピンチを招くと、坂倉に右前への勝ち越し打を浴びた。なおも1死一、二塁で悔しい降板。「イニング途中で代わってしまったのはリリーフにも迷惑かける」と唇をかんだ。

打席では手痛いミスもあった。先制した直後の2回1死二、三塁ではスリーバントスクイズを失敗。「バットには当てたかった。また帰って練習したい」と反省した。

登板14試合のうち、今回で13試合目のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）達成。苦しみながらも先発として役目は果たしたが、反省を糧に次回登板へ臨む。