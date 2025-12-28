◇セ・リーグ 阪神2―3広島（2026年6月27日 マツダスタジアム）

3試合連続雨天中止だった阪神は27日、4日ぶりのゲームとなった広島戦（マツダスタジアム）に2―3で敗れ、ヤクルトと同率2位に転落した。「1番・中堅」でフル出場した高寺望夢内野手（23）が、5月16日同戦以来となる3安打と奮起。1年前のこの日は、敵地ヤクルト戦でサヨナラ失策。忌まわしい記憶を己のバットで塗り替え、左手首骨折からの復帰が迫る近本に“居場所”を譲るまいとする躍動を見せた。

4日ぶりにかかった「プレーボール」。雨続きだった憂さを晴らすかのように、高寺のバットがいきなり快音を響かせた。初回、先発・床田が1ストライクから投じたスライダーを右前へ。“ヨーイドン”でチャンスメークすると、3回先頭でも左二塁打。1点を追う9回1死でも左前打し、同点、逆転への望みをつないだ。5月16日広島戦以来の猛打ショー。惜敗の中で、若虎が意地を見せた。

「これを続けていけるように。今日はいい感じで入れたので、チームが勝てるように、チャンスで打てるようにやっていきたい」

床田から2本、森浦から1本と、全て左腕からの快打だ。4回1死一、三塁でも、記録こそ一塁・坂倉の「野選」ながら、床田を強襲する痛烈な打球で2点目を叩き出した。実質“4安打”と言っていい活躍にも満足感はなく「続けていければいい」と繰り返した。

燃える理由がある。4月26日広島戦での死球禍で左手首を骨折した猛虎不動の「1番・中堅」近本が、既に打撃練習まで再開。来月中に実戦復帰すると目されており、ポジションがかぶる高寺にとっては安穏としていられない状況と言える。

だが、自分にできることは数字と信頼を積み重ねることだけ。この日は試行錯誤の一環として大山のバットを使うなど、さらなるレベルアップに余念がない。存在感を確固たるものにし、近本復帰後も出番や居場所をつかむべく、目の前の1打席、1プレーに死力を尽くす覚悟でいる。

「結果も出ています。本人の中で目指すところがしっかりあると思うので、続けてもらいたいと思います」

藤川監督も、さらなる成長に期待を寄せた。ゲームセットの瞬間は、チームトップ8盗塁をマークする高寺にとって今季初の盗塁死。伸びしろ多き背番号67にとって、この屈辱もまた、発奮するきっかけとなる。（八木 勇磨）

▽高寺のサヨナラ失策VTR 25年6月27日ヤクルト戦（神宮） 3―3の同点で迎えた9回に代打出場した高寺がそのまま三塁守備へ。2死二塁の場面で、3番・内山の打球が難しいバウンドとなり、高寺のグラブをはじいた打球が左前に転がると、二塁走者・並木の生還を許した。決勝点が失策となるサヨナラ負けは、17年以来8年ぶりの屈辱となった。