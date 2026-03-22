◇セ・リーグ 阪神2―3広島（2026年6月27日 マツダスタジアム）

阪神・藤川監督の就任2年目で初めての月間負け越しが決まった。交流戦での苦闘に加え、リーグ戦再開後の2連敗が重なり、6月はここまで6勝10敗。今月2試合を残して月間勝率5割未満が確定した。

4番の佐藤輝がブレーキになった。得点圏で3度打席に立ちながら安打が出なかった。同点の7回1死一、二塁では、4番手・高の外角直球を芯で捉えたものの、遊ゴロ併殺に倒れた。4打数無安打で連続試合安打は「10」でストップ。ノーアーチも今季最長の15試合に伸びた。試合後は「また明日頑張ります」とだけ言い残し、バスに乗り込んだ。

しかし、打撃3部門でリーグ上位に位置する4番だけに、責任を押しつけるわけにはいかない。試合を振り返れば拙攻の連続。特に2つのバント失敗が重く響いた。

2回、1点を先制してなおも1死二、三塁。村上が試みたスリーバントスクイズは、床田にとっさに変化球を高めに外されて空振りとなり、スタートしていた三塁走者もタッチアウトになった。追加点の好機が一瞬にして併殺に。この奇襲失敗が、9残塁、3併殺という消化不良な攻撃の呼び水となった。

さらに同点の8回無死二塁。前川に代えて「ピンチバンター」の熊谷を送り込んだものの、投前のバントで二塁走者・大山が三塁憤死し、好機を逃した。

藤川監督はスクイズの場面を「まあそれは勝負ですからね。こちらに良い展開に向けたいし。その後の攻撃で、みんなが自分のチームに展開を向けたいと思って打席に入っていたから、また切り替えてやっていかなければ」と振り返った。前戦、23日ヤクルト戦でも才木の送りバント失敗が敗戦の一因になっていた。指揮官は「タイガースらしくやらなければ」と語ったばかりだった。緻密かつ堅実な「タイガースらしさ」が、今こそ求められている。（倉世古 洋平）