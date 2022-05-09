◇セ・リーグ 阪神2―3広島（2026年6月27日 マツダスタジアム）

【亀山つとむ 視点】阪神は2回のスリーバントスクイズの失敗から重くなった試合展開を抜け出すことができなくなった。相手のミス絡みで1点を先制して、なおも1死二、三塁。村上の打席でカウント2―2から仕掛けた。

結果論かもしれないが、村上のところでのスクイズは難しい作戦だった。追い込まれてからのスクイズ、しかも左打席で左腕と勝負をかけるのは野手でも簡単には決められない。やるなら早いカウントの方が確率は高くなるし、三振でもいいから村上に思い切り振らせた上で高寺で勝負をかけるのが、オーソドックスな手だった。

奇襲は決まってこそ、鮮やかに見える。一方で失敗すると、チャンスを放棄したように見えるリスクがある。バントを使った作戦を頭の中で組み立てるのは簡単だが、競った展開で実践するのは容易ではない。相手もさせまいとしてくるし、打者はプレッシャーを背負う。8回の代打・熊谷のバント失敗も同様のことが言える。投手正面に転がった時点で大山には三塁を狙わないという選択肢もあった。うまく決まらなくても、攻撃は続くという形がほしかった。

1点差の9回も高寺が左前打した1死一塁から、中野で三振ゲッツー。中野に空振りはないと見てのスタートだったが、長打力のある森下、佐藤輝の前で試合が終わったのは残念な形だ。3年目の下村のプロ初登板も近づいている。打線がしっかり援護することが若い投手を支える。難しい野球より、シンプルにつなぐ野球の方がリスクは減る。（本紙評論家）