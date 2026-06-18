２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍人気者となった高橋成美さんが、２７日までに自身のＳＮＳを更新。ドリブルに挑戦する様子が話題となっている。

２６日に日本代表戦を現地観戦し、「決勝トーナメント進出おめでとうございます」と書き出しスタジアムをバックにした自撮り写真をアップしていた高橋さんは、２７日までにインスタグラムを再び更新。「ダラス！」と書き出すと、「たくさんの素敵な出会いに恵まれた特別な時間 サッカーって最高！！特別なサッカーボールも買えて超ごきげんです」とつづり、日本代表ユニ姿で買ったばかりのサッカーボールでドリブルする様子などをアップ。続けて、「 いつでもどこでも優しくて面白くてありがとうございます！！」と記し、元日本代表の柿谷曜一朗氏との２ショットもアップした。

この投稿にはファンから「成美ちゃんが楽しそうにしているのを見るのが好きで見るだけで嬉しくなります」「ナルちゃんサッカーも上手」「楽しそうな高橋さんにほっこり」「なるちゃんのちょこちょこドリブル可愛いすぎる」「めちゃドリブルじょうず」などのコメントが寄せられている。