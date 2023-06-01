【今日の献立】2026年6月28日(日)「ビビンバ風丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ビビンバ風丼」 「やみつき！苦くないゴーヤとツナのサラダ by 杉本 亜希子さん」 「切干し大根の梅酢和え」 の全3品。
しっかりとした味がおいしい丼に、箸休めに最適な副菜を添えて。
【主食】ビビンバ風丼
牛肉と野菜がたっぷりのった丼は栄養バランスもバッチリ！
調理時間：20分
カロリー：940Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
モヤシ 1/2袋
ニンジン 1/4本 キュウリ 1/2本 ＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1.5
コチュジャン 大さじ2
ニンニク (すりおろし)少々
ゴマ油 大さじ1
サラダ油 小さじ2
塩コショウ 少々
ゴマ油 適量 ご飯 (炊きたて)丼2杯分
温泉卵 2個
白ゴマ 少々
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉をほぐしながら炒める。全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、1〜2分からめるように炒める。
3. 器にご飯をよそって(1)、(2)、キュウリ、温泉卵をのせ、白ゴマを散らす。
【副菜】やみつき！苦くないゴーヤとツナのサラダ by 杉本 亜希子さん
相性抜群のゴーヤとツナの組み合わせのサラダは口直しにぴったり！玉ネギのシャキシャキッとした食感もアクセント。
調理時間：10分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
玉ネギ 1/4個
ツナ (缶)70g
マヨネーズ 大さじ1~2
レモン汁 小さじ1/2~1
粗びき黒コショウ 少々
【副菜】切干し大根の梅酢和え
切干し大根を戻して和えるだけ！ 常備しておけば作りたい時にサッと作れる一品です。
調理時間：10分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
大葉 4~6枚
＜梅肉酢＞
梅肉 小さじ1
作り置き甘酢 大さじ1~1.5
しっかりとした味がおいしい丼に、箸休めに最適な副菜を添えて。
【主食】ビビンバ風丼
牛肉と野菜がたっぷりのった丼は栄養バランスもバッチリ！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：940Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）牛肉 (こま切れ)200g
モヤシ 1/2袋
ニンジン 1/4本 キュウリ 1/2本 ＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ1.5
コチュジャン 大さじ2
ニンニク (すりおろし)少々
ゴマ油 大さじ1
サラダ油 小さじ2
塩コショウ 少々
ゴマ油 適量 ご飯 (炊きたて)丼2杯分
温泉卵 2個
白ゴマ 少々
【下準備】モヤシはたっぷりの水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、水気をしっかりきる。ニンジンは皮をむき、モヤシ位の太さの細切りする。キュウリは端を切り落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯にモヤシを入れてサッとゆで、ザルに上げる。続けてニンジンもゆで、ザルに上げる。それぞれ塩コショウをしてゴマ油をもみ込む。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉をほぐしながら炒める。全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、1〜2分からめるように炒める。
©Eレシピ
3. 器にご飯をよそって(1)、(2)、キュウリ、温泉卵をのせ、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
【副菜】やみつき！苦くないゴーヤとツナのサラダ by 杉本 亜希子さん
相性抜群のゴーヤとツナの組み合わせのサラダは口直しにぴったり！玉ネギのシャキシャキッとした食感もアクセント。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ゴーヤ 1/2~1本 塩 少々
玉ネギ 1/4個
ツナ (缶)70g
マヨネーズ 大さじ1~2
レモン汁 小さじ1/2~1
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】ゴーヤは種とワタを取り、薄切りにして塩をからめる。水分が出てしんなりしたら熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水に放つ。粗熱が取れたら、水気を絞る。玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。ツナはザルに上げ、汁気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ゴーヤ、玉ネギ、ツナ、マヨネーズ、レモン汁を混ぜ合わせ、器に盛って粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【副菜】切干し大根の梅酢和え
切干し大根を戻して和えるだけ！ 常備しておけば作りたい時にサッと作れる一品です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）切干し大根 20g
大葉 4~6枚
＜梅肉酢＞
梅肉 小さじ1
作り置き甘酢 大さじ1~1.5
【下準備】切干し大根はたっぷりの水に浸して柔らかくもどし、水気を絞ってザク切りにする。大葉は軸を切り落としてせん切りにし、サッと水に放って水気をきる。ボウルで＜梅肉酢＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜梅肉酢＞のボウルに、切干し大根、大葉を加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ