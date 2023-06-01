プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ビビンバ風丼」 「やみつき！苦くないゴーヤとツナのサラダ by 杉本 亜希子さん」 「切干し大根の梅酢和え」 の全3品。
しっかりとした味がおいしい丼に、箸休めに最適な副菜を添えて。

【主食】ビビンバ風丼
牛肉と野菜がたっぷりのった丼は栄養バランスもバッチリ！

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調理時間：20分
カロリー：940Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

牛肉  (こま切れ)200g
モヤシ  1/2袋
ニンジン  1/4本 キュウリ  1/2本 ＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ2
  砂糖  大さじ1.5
  しょうゆ  大さじ1.5
  コチュジャン  大さじ2
  ニンニク  (すりおろし)少々
  ゴマ油  大さじ1
サラダ油  小さじ2
塩コショウ  少々
ゴマ油  適量 ご飯  (炊きたて)丼2杯分
温泉卵  2個
白ゴマ  少々

【下準備】

モヤシはたっぷりの水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、水気をしっかりきる。ニンジンは皮をむき、モヤシ位の太さの細切りする。キュウリは端を切り落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。

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【作り方】

1. 熱湯にモヤシを入れてサッとゆで、ザルに上げる。続けてニンジンもゆで、ザルに上げる。それぞれ塩コショウをしてゴマ油をもみ込む。

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2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉をほぐしながら炒める。全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、1〜2分からめるように炒める。

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3. 器にご飯をよそって(1)、(2)、キュウリ、温泉卵をのせ、白ゴマを散らす。

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【副菜】やみつき！苦くないゴーヤとツナのサラダ by 杉本 亜希子さん
相性抜群のゴーヤとツナの組み合わせのサラダは口直しにぴったり！玉ネギのシャキシャキッとした食感もアクセント。

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調理時間：10分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ゴーヤ  1/2~1本   塩  少々
玉ネギ  1/4個
ツナ  (缶)70g
マヨネーズ  大さじ1~2
レモン汁  小さじ1/2~1
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ゴーヤは種とワタを取り、薄切りにして塩をからめる。水分が出てしんなりしたら熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水に放つ。粗熱が取れたら、水気を絞る。玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。ツナはザルに上げ、汁気をきる。

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【作り方】

1. ゴーヤ、玉ネギ、ツナ、マヨネーズ、レモン汁を混ぜ合わせ、器に盛って粗びき黒コショウを振る。

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【副菜】切干し大根の梅酢和え
切干し大根を戻して和えるだけ！　常備しておけば作りたい時にサッと作れる一品です。

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調理時間：10分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

切干し大根  20g
大葉  4~6枚
＜梅肉酢＞
  梅肉  小さじ1
  作り置き甘酢  大さじ1~1.5

【下準備】

切干し大根はたっぷりの水に浸して柔らかくもどし、水気を絞ってザク切りにする。大葉は軸を切り落としてせん切りにし、サッと水に放って水気をきる。ボウルで＜梅肉酢＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. ＜梅肉酢＞のボウルに、切干し大根、大葉を加えて和え、器に盛る。

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