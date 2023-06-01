Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”『あっちこっちAぇ!』。

TELASAでは、放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」のほか、TELASAオリジナルコンテンツ『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』も配信中。

まるでプライベート旅行のような、ここでしか見られないメンバーの素の表情満載で配信している。

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そしてこのたび、第1弾の石垣島編、第2弾の栃木・日光編、そして第3弾の淡路島編に続き、待望の第4弾『ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』の“岩手旅”が誕生。TELASAで独占配信がスタートする。

◆小島健が4人の旅をプロデュース！

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今回はメンバーの小島健が、4人の岩手旅をプロデュース。

まずプランの1つ目は、「本場岩手県で【わんこそば】を食べる」。100杯を目指して、全員で「わんこそば大食い」に挑戦する。

明治40年創業の老舗「東家 本店」で時間無制限の限界突破チャレンジがスタート。スタートとともに食べ進める4人だが、次第に全員の顔から余裕の表情がなくなっていき…。

そして、フタが閉まれば終わりのところ、なぜか終わりにできない事態も発生。果たして4人の結果はいかに？

わんこそばを満喫した後は、ドライブタイム。オープンカーに乗り込み、ゆるトークを繰り広げながら次の目的地へ。運転するのはもちろん、あのメンバー！ そして到着したのは、とある古着屋。

プラン2つ目のテーマは、「伝説の古着屋の元店員が手がけるお店で古着ディグ」。

ここでは、小島に似合う服を3人でコーディネート。気に入ったものは自腹購入するという小島だが、正門・末澤・佐野の3人が選ぶコーディネートは、お買い上げとなるか？

◆夜はしっとりキャンプ、ラストにはサプライズも！

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プライベート感満載の小島プロデュースの岩手旅は続く。

最終回となる第3回では、もともとキャンプが趣味という小島の念願が叶い、キャンプ場へ。

正門・小島はご飯づくり、末澤・佐野は焚き火担当に分かれて準備。早々に火をつけて暇を持て余した末澤・佐野は、架空のキャンプ番組「佐野ちゃん末ちゃんの のんびりキャンプ」をスタートさせる!?

食後には焚き火を囲んで、2周年を迎えた今の心境など、絆の強さを確かめながら4人で語りつくす。

そして最後には、小島健の27歳の誕生日に合わせたサプライズも！ 今回の旅をプロデュースした小島の反応は必見だ。