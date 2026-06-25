白谷柱誠ジャックが前半だけで15得点…男子U17日本代表、強豪イタリアを相手に8点差で後半へ／FIBA U17W杯

6月27日（現地時間）、トルコ・イスタンブールで開催されている「FIBA U17バスケットボール ワールドカップ2026」が開幕。グループAに所属する男子U17日本代表（FIBAユースランキング24位）が、初戦でイタリア代表（同3位）と対戦した。

日本の先発は、今野瑛心（仙台大学附属明成高校）、櫻井照大、白谷柱誠ジャック（ともに福岡大学附属大濠高校）、イヘツグットラックチネドゥ（開志国際高校）、磯田陸斗（横浜ビー・コルセアーズU18）の5人。第1クォーター、日本は白谷や今野を中心に得点を重ね、格上のイタリアに対してリードを奪うことに成功する。その後、徐々にイタリアにペースを握られるも、フリースローやセカンドチャンスから粘り強くスコアを重ね、19－18とリードして最初の10分間を終える。

第2クォーターに入ると、早々にイタリアに逆転を許し、以降はリードチェンジを繰り返す展開に。一時3点ビハインドを背負いながらも、栗本富美也の3ポイントや白谷のフローターで再度逆転を果たすなど、互角の戦いを見せる。しかし、次第にイタリアの高さを生かしたオフェンスや高精度の3ポイントに劣勢を強いられ、35－43と8点ビハインドでハーフタイムへ。

日本は前半終了時点で白谷が15得点5リバウンド2アシスト3スティール、前半終了間際に連続得点を記録した宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）も6得点3リバウンドをマークしている。

格上のイタリアを相手に一時はリードを奪うなど、互角の戦いを見せている日本代表。後半、イタリアのオフェンスに対してさらなる修正を図り、逆転勝利を掴み取れるか注目が集まる。

［写真］＝fiba basketball

■試合速報（前半終了時点）



イタリア 43－35 日本



ITA｜18｜25｜-｜-｜＝43



JPN｜19｜16｜-｜-｜＝35

【動画】U17W杯 日本vsイタリア フルマッチ映像





