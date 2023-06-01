Aぇ! groupが小島健プロデュースの岩手旅へ！100杯を目指して全員で「わんこそば大食い」に挑戦

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Aぇ! groupのTELASAオリジナルコンテンツ『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間～もっとAぇ!旅いきますねん～』の第4弾「岩手旅」が、6月27日25時から独占配信される。

■プライベート旅行のような、ここでしか見られないメンバーの素の表情が満載

Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指すABCテレビの“ふれあい旅番組”『あっちこっちAぇ!』。

TELASAでは放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」の他、TELASAオリジナルコンテンツ『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間～もっとAぇ!旅いきますねん～』も配信中。まるでプライベート旅行のような、ここでしか見られないメンバーの素の表情満載で届けている。

そしてこのたび、第1弾の石垣島編、第2弾の栃木・日光編、そして第3弾の淡路島編に続く待望の第4弾、岩手旅の配信がスタートした。

今回はメンバーの小島健が、4人の岩手旅をプロデュース。まずプランのひとつ目は「本場岩手県で【わんこそば】を食べる」。明治40年創業の老舗「東家 本店」で、100杯を目指して、全員で「わんこそば大食い」に挑戦する。

スタートとともに食べ進める4人だが、次第に全員の顔から余裕の表情がなくなっていく。フタが閉まれば終わりだが、なぜか終わりにできない事態も発生。はたして4人の結果はいかに。

わんこそばを満喫したあとは、ドライブタイム。オープンカーに乗り込み、ゆるトークを繰り広げながら次の目的地へ。運転するのはもちろん、あのメンバー。そして到着したのは、とある古着屋。

プランふたつ目のテーマは「伝説の古着屋の元店員が手がけるお店で古着ディグ」。ここでは、小島に似合う服を3人でコーディネート。気に入ったものは自腹購入するという小島だが、正門良規、末澤誠也、佐野晶哉の３人が選ぶコーディネートは、お買い上げとなるか。

■バッティングやダーツで大はしゃぎ！夜はしっとりキャンプ、ラストにはサプライズも

7月4日25時から配信される第2回でもバッティングやダーツを楽しむなど、プライベート感満載の小島プロデュースの岩手旅は続く。そして最終回となる第3回では、もともとキャンプが趣味という小島の念願が叶い、キャンプ場へ。

正門、小島はご飯づくり、末澤と佐野は焚き火担当に分かれて準備。早々に火をつけて暇を持て余した末澤と佐野は、架空のキャンプ番組『佐野ちゃん末ちゃんの のんびりキャンプ』をスタートさせる。

食後には焚き火を囲んで、2周年を迎えた今の心境など、絆の強さを確かめながら4人で語りつくす。そして最後には、小島健の27歳の誕生日に合わせたサプライズも。今回の旅をプロデュースした小島の反応は必見だ。

笑いあり涙あり、メンバーの素顔が垣間見える『あっちこっちAぇ!』のTELASAオリジナルコンテンツ。小島健がプロデュースする岩手の旅は、6月27日25時より全3回を3週にわたってTELASAにて独占配信。

■配信情報

TELASA『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間 ～もっとAぇ!旅いきますねん～』

岩手旅(1)：06/27（土）25:00から独占配信中

岩手旅(2)：07/04（土）『あっちこっちAぇ!』放送終了後から配信スタート

岩手旅(3)：07/11（土）『あっちこっちAぇ!』放送終了後から配信スタート

※石垣島編／栃木・日光編／淡路島編も独占配信中

TELASA『あっちこっちAぇ!』

毎週土曜24:30からABCテレビにて放送

毎週土曜25:00から「未公開映像付き特別編」としてTELASAで配信

■【画像】『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間 ～もっとAぇ!旅いきますねん～』のキービジュアル

■関連リンク

TELASA『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間 ～もっとAぇ!旅いきますねん～』配信URL

https://www.telasa.jp/series/15988

『あっちこっちAぇ!』配信URL

https://www.telasa.jp/series/14711

『あっちこっちAぇ!』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/acchikocchi/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/