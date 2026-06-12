スペイン1部マジョルカの元日本代表FW浅野拓磨（31）が、8月開幕の26〜27年シーズンに古巣の広島に復帰濃厚となっていることが27日までに分かった。複数の関係者によればマジョルカとの契約は今月末で満了。広島との交渉は大詰めを迎えているようで細部を残すのみという。

実現すれば、アーセナルから期限付きでシュツットガルト（当時ドイツ2部）に加入した16年7月以来、10年ぶりの古巣＆Jリーグ復帰。海外でプレーを続行する選択肢もあった中、広島への復帰へ気持ちを固めたという。

浅野は13年に四日市中央工高から鳴り物入りで広島入り。3年目の15年にブレークを果たすと、16年7月にイングランド・プレミアリーグの名門アーセナルに完全移籍を果たした。英国の労働許可証取得がならず、その後は主にドイツで活躍。24年7月にはマジョルカに活躍の場を求めていた。

日本代表は15年のE―1選手権（当時東アジア杯）で初招集されてデビュー。W杯は前回カタール大会に初出場し、2―1で逆転勝ちした1次リーグ初戦のドイツ戦で決勝弾を決め、トレードマークのジャガーポーズを披露した。25〜26年シーズンはケガにも泣かされW杯2大会連続出場はならなかったが、その実力は折り紙付きだ。

広島はこのオフにジャーメイン良、木下の両FWを清水に放出しただけに、浅野にかかる期待は大きい。ジャガーがJリーグの舞台で再び猛威を振るう。