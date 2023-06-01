日本代表に暗雲…久保建英と板倉滉が別メニュー。ブラジル戦欠場が決定的に【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した日本代表は現地６月27日、２日後のブラジル戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約30分間は非公開となり、その後に公開された。
初戦のオランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英、チュニジア戦で脚に違和感を覚え、39分に途中交代した主将の板倉滉が別メニューとなった。
これで、２日後のブラジル戦の欠場が決定的となった。王国との大一番を前に日本代表に暗雲が立ち込めている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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初戦のオランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英、チュニジア戦で脚に違和感を覚え、39分に途中交代した主将の板倉滉が別メニューとなった。
これで、２日後のブラジル戦の欠場が決定的となった。王国との大一番を前に日本代表に暗雲が立ち込めている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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