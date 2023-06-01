材料2つ！薄切り肉を折る裏ワザで天才的にウマい『豚バラとピーマンの塩にんにく煮』

薄切りの豚バラ肉も、折りたためばごちそう感アップ。にんにく香る塩味が、豚肉のうまみとピーマンのほろ苦さを引き立てます。

シンプルな材料で作れるのに満足感は想像以上！ 粗びきこしょうのパンチもきいて、ご飯がすすむ一品です。

『豚バラとピーマンの塩にんにく煮』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……200g

ピーマン……4個

〈A〉

にんにくのすりおろし……1かけ分

水……1/2カップ

みりん……大さじ1

ごま油……大さじ1

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

・ピーマンは手で縦半分に割り、ざっと種を取り除く。

・豚肉は長さを半分に切り、一切れを3つ折りにする。

・〈A〉は混ぜる。

（2）豚肉を焼いて煮る

直径20cmのフライパンに豚肉を並べ入れて中火で熱し、2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、余分な脂をペーパータオルで拭き取る。肉を端に寄せ、あいたところにピーマンを入れて〈A〉を加え、ふたをする。煮立ったら弱めの中火にし、5分煮て器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。

おいしく作るコツ

薄切り肉を折りたたむことで食べごたえが出ます。しっかりと焼きつければ、粉をふらなくても形がくずれません。

薄切り肉とは思えない満足感にびっくり！ ピーマンもぺろりと食べられるので、ぜひ熱々のうちにどうぞ♪

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）