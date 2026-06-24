森保Jが「冒頭非公開」でブラジル対策…アジア連戦の調整法をW杯でも採用
北中米W杯を戦う日本代表が27日、決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジル戦に向け、ベースキャンプ地ナッシュビルで最後の練習をスタートさせた。今回のW杯で初めて冒頭のセッションで報道陣をシャットアウト。グループリーグ第3戦スウェーデン戦(△1-1)の疲れが残る選手もいるなか、プレー強度を上げずにピッチ上でブラジル対策を行ったとみられる。
試合前の練習は通例、冒頭15分間程度のウォーミングアップが報道陣に公開されたあと、非公開での戦術練習に移るが、森保一監督は前回カタールW杯後の第2次体制からたびたび「冒頭非公開」を採用してきた。
採用していたタイミングは主にアジア杯やW杯予選など疲労が溜まりやすい連戦の中日。練習冒頭のフレッシュな状態で選手たちがピッチに立ち、負荷をかけずに戦術確認を行うことで、疲労からのリカバリーと戦術浸透を効果的に両立させるのが狙いだ。またウォーミングアップ以降のメニューは一部、報道陣に公開されるとみられる。
スウェーデン戦からブラジル戦は試合間隔が今大会で最も短い中3日。厳しいアジアの戦いを通じて積み上げてきた調整法が、環境の整ったW杯の舞台でも役立った。
(取材・文 竹内達也)
試合前の練習は通例、冒頭15分間程度のウォーミングアップが報道陣に公開されたあと、非公開での戦術練習に移るが、森保一監督は前回カタールW杯後の第2次体制からたびたび「冒頭非公開」を採用してきた。
スウェーデン戦からブラジル戦は試合間隔が今大会で最も短い中3日。厳しいアジアの戦いを通じて積み上げてきた調整法が、環境の整ったW杯の舞台でも役立った。
(取材・文 竹内達也)